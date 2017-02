I genitori di un 15enne diabetico, che pesava solo 37 chili quando è morto, sono stati condannati all’ergastolo per omicidio di primo grado. Emil Radita, 59 anni, e Rodica Radita, 53, non hanno mostrato alcuna emozione nel tribunale di Calgary, in Canada, Venerdì scorso quando il giudice ha pronunciato la sentenza: fine pena mai, senza possibilità di libertà condizionale neanche dopo 25 anni dietro le sbarre. La corte ha accertato che la coppia ha impedito ai medici di curare il giovane Alexandru, lasciando praticamente che il figlio morisse di fame.

“Il vostro atteggiamento nei confronti di vostro viglio Alex va al di là di ogni comprensione” ha detto il giudice Karen Horner in tribunale. Alex pesava così poco, proprio perché i suoi genitori gli hanno negato il cibo per diverso tempo. La fame ha innescato una grave crisi glicemica che lo ha fatto andare in coma e ne ha provocato la morte. Il 15enne era stato affidato per un anno ai servizi sociali dopo alcune denunce proprio a seguito delle complicate condizioni in cui la famiglia lo costringeva a vivere. I genitori si sarebbero rifiutati, di fatto, di accettare che soffrisse di diabete, ma cosa più importante e grave, non si sarebbero mai presi cura del ragazzo tenendo conto della malattia. Dopo un anno è ritornato a casa, ma purtroppo la situazione è rimasta invariata e la coppia ha lasciato che morisse, limitandosi a pregare per lui nei drammatici momenti in cui Alex era moribondo.

“Le prove sottolineano che i Radita erano ben consapevoli di quanto fosse malato Alex, ma hanno sempre rifiutato di trattare la sua condizione medica con una corretto protocollo di insulina e cure mediche” ha detto il giudice Horner. I fatti risalgono al 2013, ma solo nei giorni scorsi, come scrive il Daily Mail, è arrivata la condanna per la madre e il padre.