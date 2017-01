Aveva lavorato per due giorni presso una azienda e per quel suo contributo avrebbe dovuto ricevere uno stipendio di 196.36 euro. Ma sul suo conto il giovane Karl Smith, un ragazzo irlandese, si è ritrovato ben 19.636 euro. Ovviamente si trattava di un errore del contabile che, spostando una virgola, aveva centuplicato all’adolescente lo stipendio ma lui non ha certo pensato di far notare il fatto. Ma, al contrario, ha preso quei soldi versati per errore sul suo conto e li ha spesi. Soprattutto, scrivono i media britannici, per comprare droga (a quanto pare aveva anche un debito di circa mille euro con un pusher locale), una playstation, un nuovo letto e per il gioco d’azzardo. Dopo i fatti, il ragazzo è stato arrestato per non aver segnalato l'equivoco e condannato a 4 anni di carcere dalla Corte penale di Dublino.

Lo hanno arrestato mentre in realtà si trovava già in carcere, dove stava scontando una condanna per aggressione (di precedenti penali per aggressioni, minacce e furti minori il giovane ne aveva già diversi alle spalle). La Corte ha stabilito per lui una pena di quattro anni, due dei quali sono stati sospesi perché il giudice ha riconosciuto la “vulnerabilità del ragazzo” al momento dell'errato accredito. Tra l’altro il suo avvocato in una intervista ha sostenuto che il suo cliente pensava “che tutte le sue preghiere fossero state esaudite” quando ha visto quei soldi apparire sul suo conto. “Per quanto lo riguardava, era stato un dono di Dio”, ha aggiunto l’avvocato.