Un bambino di 11 anni è stato investito e ucciso da un'automobile mentre camminava sul ciglio della strada. Stando alle prime ricostruzione, l'incidente è avvenuto verso le nove di sera a Ferrada di Moconesi, comune dell'entroterra genovese. Alla guida dell'automobile un sessantenne che si è subito fermato a prestare soccorso al bambino. Il bambino deceduto è di origini nordafricane ma è nato a Lavagna e abita con la famiglia vicino al luogo in cui è avvenuto il tragico incidente. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri della compagnia di Chiavari: il conducente della vettura potrebbe essere indagato per omicidio stradale, ma gli inquirenti attendono di capire meglio la dinamica dei fatti per procedere con l'adeguata formulazione dell'ipotesi di accusa. I militari lo hanno sottoposto agli esami per verificare le sue condizioni psicofisiche. Il bambino è morto sul colpo, a nulla sono valsi i tempestivi soccorsi dei sanitari e nonostante i disperati tentativi di rianimarlo, non c'era ormai più nulla da fare. "Non ci sono parole per commentare notizie di questo tipo – ha fatto sapere – Posso solo esprimere tutta la mia solidarietà e vicinanza alla famiglia", ha commentato il sindaco di Ferrada di Moconesi, Gabriele Trossarello.