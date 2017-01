Un uomo e una donna sono stati trovati morti sabato scorso vicino a un Suv mentre i loro tre figli sono stati trovati vivi all'interno del veicolo, seduti sui sedili posteriori. È accaduto in Florida e a darne notizia sono i media americani. Daniel Kelsey, 32 anni, e Heather Kelsey, 30 anni, originari di Ormond Beach, sono stati trovati morti nei pressi del loro veicolo dopo che un agente di polizia ha notato il Suv parcheggiato su un lato della strada con le luci di emergenza accese. I bambini trovati all’interno dell’auto hanno un’età compresa tra gli otto mesi e i quattro anni. Da quanto emerso, non erano feriti ma a scopo precauzionale sono stati trasportati in ospedale.

La morte della coppia è oggetto di indagine – Gli investigatori non avrebbero notato evidenti segni di un delitto e la causa della morte dei genitori dei bambini è attualmente oggetto di indagine. Maggiori informazioni arriveranno con i risultati delle autopsie disposte sui corpi. Al momento la polizia parla di un evento “inspiegabile” ma non “sospetto”. Esponenti del Florida Department of Children and Families si sono recati in ospedale per dare assistenza e aiutare gli investigatori.

Un amico dell'uomo: "Era un padre amorevole e devoto" – Sconvolti gli amici della coppia: “Posso dirvi che Dan era un padre amorevole e devoto che faceva tutto per i suoi figli”, ha detto un amico dell’uomo definendo quanto accaduto “incredibile” e “irreale”.