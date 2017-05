in foto: David Harris, 68 anni, e la fidanzata Ugne Cekaviciute, di 28.

Si è innamorato di una donna molto più giovane di lui e così ha deciso di chiedere a un sicario di uccide sua moglie. David Harris, 68 anni e uno dei produttori televisivi più famosi d'Inghilterra, ormai in pensione, voleva con tutte le sue forze che la coniuge, Hazel Allison, che di anni ne ha 69 e con la quale era spostato da 30, non fosse più un problema per la sua storia d'amore con Ugne Cekaviciute, lituana di ben 40 anni più giovane. A incastrarlo è stato uno dei tre killer che l'uomo aveva contatto per portare a termine il lavoro, tale Duke Dean, che ha denunciato tutto alla polizia. "Mi ha detto che non aveva più rapporti sessuali con la moglie – ha raccontato quest'ultimo al quotidiano inglese The Sun -, che per questo era diventato un disperato e aveva pensato di assassinarla lui stesso, prima di rivolgersi a un professionista".

Harris ha conosciuto Duke Dean grazie a un amico lo scorso agosto, dopo aver contattato altri due sicari. Voleva utilizzare i soldi della moglie per poter cambiare vita e dedicarsi alla 28enne lituana, una ex prostituta di cui si era innamorato. Ha offerto al killer circa 175mila sterline per portare a termine la sua missione, chiedendogli anche quali fossero i modi migliori per poterla fare fuori, come l'utilizzo di veleno o la simulazione di un falso incidente. "Voleva sapere del cloroformio. Se non avessi chiamato le forze dell'ordine, quella donna non sarebbe ancora viva", ha continuato Dean. Ma l'uomo ha denunciato il fatto alla polizia e l'ex produttore è stato condannato alla fine della passata settimana e rimarrà in custodia fino al prossimo luglio, quando è attesa la sentenza definitiva.