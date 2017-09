Purtroppo non ce l'ha fatta la 15enne colpita da un proiettile in faccia sparato in pieno giorno nel Foggiano dall'ex compagno della madre che voleva vendicarsi della donna. La ragazzina, Nicolina Pacini, è deceduta poche ore fa agli Ospedali Riuniti di Foggia dove era stata trasportata d'urgenza dopo l'agguato. Le sue condizioni erano già considerate gravissime. Il colpo sparato dal 36enne infatti l’ha colpita poco sopra l’occhio sinistro e si è fermato nel cervello. Per i medici del nosocomio si trattava di una situazione clinica disperata ed avevano già stabilito che era impossibile operarla. La ragazza è morta poco prima delle 7 di giovedì mattina dopo l'ennesimo arresto cardiaco.

Il 36enne non aveva accettato minimamente la fine della relazione con la sua ex che lo aveva lasciato dopo ripetute violenze allontanandosi anche fuori regione per non essere importunata. Per questo cercava a tutti i costi una vendetta, poi messa in atto contro la figlia 15enne della donna. L'uomo "con folle lucidità", come scrive la Procura di Foggia, ha deciso di vendicarsi nei confronti della donna tentando di uccidere la figlia di lei. È il quadro, così come ricostruito dagli inquirenti, che emerge dal terribile agguato avvenuto mercoledì a Ischitella, in provincia di Foggia.

L'uomo, il 36enne Antonio Di Paola, si è presentato intorno alle 7.30 del mattino lungo il percorso verso la fermata dell’autobus che la ragazzina faceva ogni mattina per andare a scuola. "Voglio sapere dove è tua madre" le avrebbe intimato minaccioso, ha iniziato a discutere con lei, poi avrebbe estratto la pistola facendo fuoco da distanza ravvicinata e colpendo l'adolescente in pieno volto. L'uomo poi si è dato alla fuga a piedi ma è stato ritrovato alcune ore dopo cadavere in un boschetto poco fuori il paese. Secondo le prime ricostruzioni si è suicidato con la stessa pistola con cui ha colpito la studentessa, una semiautomatica calibro 22.

Contro il 36enne pregiudicato vi erano alcune denunce per violenze presentate dalla donna che infine si era allontanata fuori regione portando con sé i figli, la più grande e il fratellino, che ha dieci anni. A causa anche delle sue condizioni economiche precarie, però, la donna non riusciva a prendersene cura dei piccoli e il Tribunale dei minorenni di Bari aveva disposto che i bambini tornassero in Puglia, dai genitori di lei. I ragazzini avevano ripreso ad andare a scuola nonostante la situazione perché nemmeno i nonni temevano potesse accadergli qualcosa in pieno giorno. "Io avevo avvertito che sarebbe successo qualcosa, nessuno mi ha dato retta. Io non c’ero, ma i miei che li avevano in affido dov’erano? Non doveva prendere il pullman visto che c’erano delle denunce in corso, ma dovevano accompagnarla loro a scuola" ha scritto la donna dopo quanto accaduto.