Una bambina inglese di nove anni, la piccola Ruby-Mai Bell di Nottingham, è finita in ospedale in seguito a un drammatico errore compiuto da un farmacista. La piccola avrebbe dovuto prendere un antibiotico per curare una infezione ma il farmacista per errore ha dato a sua madre il metadone prescritto per un altro paziente. È stata la madre della bimba, la trentaseienne Donna Buckley, a raccontare il drammatico errore ai media britannici. La donna non si era accorta che il farmacista le aveva dato il farmaco sbagliato per sua figlia e così, arrivata a casa, aveva dato alla bambina il medicinale.

La bambina è finita in ospedale dopo aver ingerito metadone – Poco dopo averle dato il farmaco la mamma ha notato che la figlia si stava per addormentare e così ha evitato di darle una seconda dose di quello che credeva fosse l’antibiotico prescritto dal medico. Poco dopo il farmacista, che nel frattempo si è reso conto del suo errore, ha bussato alla porta della signora Buckley per comunicarle quanto accaduto. Ruby-Mai Bell è stata quindi portata in ospedale dove i medici hanno deciso di trattenerla per una notte.

Il drammatico racconto della mamma – “Ruby era andata di sopra a sdraiarsi, più tardi sono andata a controllarla ed era piuttosto assonnata. Ho notato il suo sguardo confuso e ho pensato che non le avrei più dato il farmaco. Poi hanno bussato alla porta ed era il farmacista. Ha spiegato che c’era stato un disguido e che avevamo preso il farmaco di un altro”, ha raccontato la donna convinta che se avesse dato una seconda dose del medicinale a sua figlia avrebbe potuto ucciderla. “Ora ho paura di prendere medicine, dopo averne presa una sbagliata che mi ha fatto stare così male”, ha intanto detto la ragazzina, che fortunatamente però si è ripresa dal grave errore. Il servizio sanitario nazionale ha avviato un’indagine sulla vicenda.