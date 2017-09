in foto: Oxford Street: attimi di panico per un sovraccarico della rete elettrica

È di un ferito il bilancio dell'esplosione elettrica avvenuta in Oxford Street, a Londra, in una delle vie più trafficate della capitale inglese, famosa per i suoi numerosi mercati, che attrae milioni di turisti ogni giorno. Inizialmente, causa anche i recenti attentati europei, sui social media si era parlato di attacco terroristico, ma la polizia metropolitana londinese ha prontamente smentito. Secondo le prime ricostruzioni si è trattato di un incidente provocato da un malfunzionamento della rete elettrica, che ha alzato una grossa nuvola di fumo, spaventando la gente del posto. La piccola esplosione è avvenuta vicino ad un negozio New Balance. Il pavimento è stato carbonizzato dall'esplosione. La polizia ha evacuato la zona. Per un attimo è tornato l'incubo terrorismo per le strade di Londra e in poco tempo si è scatenato il panico di massa, spingendo molti passanti a rifugiarsi nei negozi più vicini. Urla e pianti sembravano potessero anticipare l'ennesimo attacco al cuore dell'Europa. «Sentiamo spesso parlare e abbiamo visto che tante persone sono state uccise in attacchi nei cinema o nei centri commerciali»ha detto un negoziante della zona, testimone del panico venutosi a creare tra i suoi clienti.