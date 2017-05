L'uomo più vecchio del Mondo è morto. Ad annunciarlo è l'emittente britannica Bbc, che dà notizia del decesso di Sodimedjo, conosciuto come l'uomo più vecchio del Mondo e noto con il soprannome di "nonno Ghoto". Sodimedjo ha sempre sostenuto di essere l'uomo più anziano della Terra e di avere 146 anni. Nato sull'Isola di Java nel dicembre del 1970, la circostanza della sua nascita non è provabile in quanto in Indonesia, suo paese natio, le nascite sono state registrate solo a partire dal 1900 e dunque non esistono documenti attestanti la sua reale nascita.

Tuttavia, secondo quanto hanno detto alcuni funzionari alla Bbc, i documenti di Sodimedjo erano considerati validi, sulla base di diverse carte che l'uomo nel corso del tempo ha presentato e di colloqui che ha avuto con varie autorità. Accanito fumatore fino alla fine dei suoi giorni, nonno Ghoto è sopravvissuto a quattro mogli, dieci nipoti e a tutti i suoi figli.