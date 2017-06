Prima dell’Italia, riguardo il consumo di cannabis nel 2015, c’è solo la Francia. È quanto emerge dal rapporto dell’Agenzia europea delle droghe. Col 19 percento di prevalenza di consumo nella fascia di età tra i 15 ed i 34 anni (quasi un ragazzo su cinque), il nostro è il secondo Paese in Europa (la Francia è al 22,1 percento) per l'uso di cannabis. ll 31,9 percento della popolazione adulta in Italia e il 27 percento degli studenti tra i 15 e i 16 anni dichiarano di aver provato almeno una volta nella loro vita la cannabis e i suoi derivati. Col 5,2 percento l'Italia si piazza invece in quarta posizione per uso di oppioidi ad alto rischio, mentre è ottava, con l'1,8 percento, per l'uso di cocaina. Secondo quanto emerge dal rapporto, a Italia, Spagna e Regno Unito sono riconducibili tre quarti (il 74 percento) di tutte le richieste di trattamento per dipendenza da cocaina in Europa.

Più morti per overdose in Europa, calano in Italia.

Nel 2015, con 8441 decessi, il numero di morti per overdose di droga in Europa è aumentato per il terzo anno di fila. Le morti – è quanto emerge sempre dal rapporto dell'Agenzia europea delle droghe – si legano soprattutto a eroina e altri oppioidi, in aumento del 6 percento rispetto ai 7950 decessi stimati negli stessi 30 Paesi (Ue-28, Turchia e Norvegia), nel 2014. In Italia però il numero cala: si contano 7,8 morti per milione di abitanti, contro una media europea di 20,3. Al contrario le morti sono aumentate in Paesi come Svezia, Olanda, Germania e Regno Unito.

Un europeo su 100 consuma quotidianamente marijuana.

Sono circa 87,7 milioni gli adulti europei che almeno una volta nella loro vita hanno provato la cannabis e i suoi derivati. Allo stesso tempo, un europeo su cento consuma marijuana quotidianamente o quasi. Nell’intero continente quasi 90 milioni di cittadini dichiarano di aver provato almeno una volta la cannabis. L'Osservatorio europeo delle droghe ha paragonato le abitudini di consumo di marijuana e altre sostanze tra i giovani europei e gli americani realizzando che gli studenti europei consumano più alcol e tabacco rispetto ai loro coetanei d'oltreoceano, che invece preferiscono far uso di cannabis.