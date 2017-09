A pochi mesi dalla fine di un anno da dimenticare, il mondo delle due ruote piange un altro pilota: Maxime Berger. Il 28enne francese è infatti morto nell'ospedale di Digione, dopo che era arrivato in gravi condizioni in seguito ad un presunto tentativo di suicidio. A confermare il decesso del 28enne transalpino, dopo che la notizia si era già diffusa tra i suoi tifosi, è stata la sua manager che, dopo il ricovero urgente di Berger, ha dovuto dare la triste notizia. Dalle prime indiscrezioni, il pilota sarebbe arrivato nell'ospedale di Digione in condizioni gravissime e già in fin di vita, e si sarebbe spento tra le braccia dei medici che hanno tentato fino all'ultimo di salvargli la vita. Ancora ignote le cause del gesto di Berger, così come non ci sono ancora ulteriori dettagli relativi al ricovero.

Il successo in Superbike.

Nato a Digione nel giugno del 1989, Maxime Berger si era fatto conoscere dal grande pubblico delle due ruote grazie alle sue gare nel campionato europeo Superstock 600 dove, nel 2007, riuscì anche a vincere il titolo in sella alla sua Yamaha YZF-R6. Riuscì a togliersi altre soddisfazioni, nella stessa categoria, anche alla guida di una Honda e utilizzando le moto del Ten Kate. Quattro anni più tardi, invece, gareggiò in Superbike con una Ducati 1098R concludendo il campionato in sedicesima posizione. Dopo un altro paio di stagioni in Sbk, Berger passò infine all'Endurance, dove partecipò al campionato mondiale ancora in sella ad una Ducati. La sua morte, ha ovviamente gettato nello sconforto tutti gli appassionati: ancora scossi dalla scomparsa improvvisa di Nicky Hayden e dal lungo elenco di piloti morti in questo maledetto 2017.