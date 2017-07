Sarebbe dovuto nascere tra qualche giorno, ma non ce la farà: la madre, incinta al nono mese, è infatti stata protagonista di un terribile incidente automobilistico a Canterbury, schiantandosi contro un'altra vettura lunedì scorso. La donna è stata immediatamente soccorsa da un'ambulanza, che ha prontamente raggiunto il luogo del sinistro. Trasportata in ospedale, i medici le hanno diagnosticato traumi molto lievi e guaribili in pochi giorni.

La donna ha naturalmente segnalato di essere incinta al nono mese e chiesto di verificare se il feto stesse ancora bene, fiduciosa che – così come a lei – non poteva essergli accaduto niente di grave. Invece un'ecografia ha posto fine a tutte le speranze: quel bimbo che aveva portato in grembo per nove mesi non sarebbe mai nato: "Non sappiamo ancora se l'aborto sia stato provocato dall'incidente automobilistico oppure da altre cause di carattere medico", hanno spiegato i dottori.

Sarà inoltre compito della polizia stabilire l'esatta dinamica dell'incidente e comprendere se ci siano state responsabilità dirette da parte della mamma oppure dell'altro automobilista protagonista del sinistro.