Un terribile incidente stradale ha distrutto una intera famiglia composta da padre, madre e due bimbe piccole di un anno e quattro anni nella giornata di mercoledì nello stato del North Carolina, in Usa. Lo schianto, avvenuto lungo la Interstate 95 in Robeson County, ha coinvolto tre camion a rimorchio e tre veicoli facendo cinque morti e diversi feriti. Le vittime sono l"autista di uno dei camion, identificato come il 68enne Michael Elliott Bricker, e i quattro componenti della famiglia Spennati, originari della Carolina del Sud: il 25enne Cole Allen, la 32enne Elise Anne le piccole Sianna e Aila, rispettivamente di uno e quattro anni.

La famiglia aveva appena fatto visita alla mamma di Cole e si era trattenuta in Pennsylvania in occasione del festa della mamma e stava tornando a casa quando è stata coinvolta nel terribile incidente. Il conducente e due passeggeri di un'altra auto sono stati portati in un ospedale vicino con lesioni gravi così come un altro automobilista anche se le loro condizioni sono giudicate stabili dai medici. Feriti in maniera più leggera un altro automobilista e un altro camionista. Secondo una prima ricostruzione dei fatti da parte della polizia stradale, il tutto sarebbe nato quando un camionista non ha frenato in tempo in una zona di cantiere urtando un vettura che lo precedeva e innescando un tamponamento a catena che ha provocato un enorme incendio che ha distrutto i veicoli.