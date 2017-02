Un allenatore di calcio giovanili aveva creato una serie di profili Instagram di donne dall’aspetto molto avvenente con l’unico scorso di farsi inviare foto hot dagli atleti che allenava. Il modus operandi di Matthew Anthony, 32 anni, era semplice: avvicinare e circuire giovani ragazzi tramite i social network. In alcuni casi, l’uomo avrebbe cominciato alcune delle conversazioni chiedendo ai ragazzi se avessero “mai visto i loro amici nudi", per poi ha chiedere foto hot, secondo quanto riporta il Daily Mail. Le sue vittime erano sempre convinti di stare parlando con una donna e in molti casi finivano con l’accontentare Anthony. L’uomo avrebbe accumulato "centinaia" di immagini sessualmente espliciti di suoi atleti minorenni. Secondo la polizia, nei suoi archivi informatici sarebbero state trovate anche immagini di bambini sotto i 6 mesi di età.

Anthony ha ammesso le proprie responsabilità ed è stato condannato a due anni e mezzo di carcere al dalla Corte di Stoke-on-Trent. Non potrà più lavorare con minori a vita. Il suo avvocato, Hamish Noble, ha sostenuto che la sessualità di Anthony era motivo "di preoccupazione per lui stesso", perché ha scoperto di essere gay all'età di 15 anni. “Sa quello che ha fatto. Ha espresso più volte il proprio rimorso” ha detto Noble in tribunale. Indipendentemente dal passato travagliato di Anthony, il giudice Paul Glenn ha evidenziato che il comportamento dell’uomo è stato deplorevole: “Li spingeva ad inviare ciò che voleva, chiamandoli codardi qualora non l’avessero fatto. Ha avuto un profondo impatto sulle vittime e sui loro genitori”.