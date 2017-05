Dalle prime ore di questa mattina più di duemila carabinieri del Comando per la Tutela della Salute e dei Comandi Provinciali di sette Regioni (Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto, Toscana, Umbria e Lazio) stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Parma per l’arresto di 19 medici e imprenditori attivi nel settore della commercializzazione e della promozione di farmaci e di dispositivi medici. Lo rende noto, in un comunicato, il Nas di Parma aggiungendo che sono gli indagati sono 75.

Stando a quanto riferisce il Nucleo Anti Sofisticazione è in corso in queste ore anche "il sequestro preventivo di due società di comodo allestite per il riciclaggio del provento delle attività illecite ed il sequestro, ai fini della confisca, di quasi mezzo milione d’euro" ritenuto profitto "per la commissione del reato di corruzione". In corso d’esecuzione, inoltre, 52 perquisizioni presso le case di professionisti e nelle sedi di importanti società e note aziende farmaceutiche. Come spiega il Nas i reati contestati agli indagati sono: "associazione per delinquere finalizzata alla corruzione e al riciclaggio, attuata nel campo della sperimentazione sanitaria e nella divulgazione scientifica per favorire le attività commerciali di imprese farmaceutiche nazionali ed estere, attraverso la commissione altresì dei reati di abuso d’ufficio, peculato, truffa aggravata e trasferimento fraudolento di valori".