La tensione tra Corea del Nord e Stati Uniti continua a essere alle stelle. Dopo l'ultimo tentativo, di qualche giorno fa, di lancio di un razzo per mettere a punto lo sviluppo di una testata nucleare da parte di Pyongyang, arrivano nuove indiscrezioni dall'intelligence sudcoreana: stando a quanto gli 007 di Seul hanno riportato in una audizione parlamentare a porte chiuse, il temuto Kim Jong-un starebbe attraversando un momento di grande difficoltà. "È nervoso", hanno detto gli esperti di spionaggio. Ed è anche per questo che nelle ultime settimane il Rispettato Maresciallo non si fa più tanto vedere in giro e ha cambiato le sue abitudini: si muove prima che faccia giorno, cambia spesso auto con i subordinati e non partecipa alla vita sociale.

Il motivo è da ricercarsi nella sua ossessione nei confronti della cosiddetta "operazione decapitazione", intercettata dallo spionaggio nordcoreano alle intelligence di Seul e Washington. Il piano è in realtà top secret, le uniche indiscrezioni a disposizione della stampa riguardano la strategia di massima adottata dai due Paesi. Si tratterebbe di una operazione clandestina portata avanti dai suoi due più acerrimi nemici con l'obiettivo di eliminare i vertici di Pyongyang, a cominciare proprio da Kim Jong-un, studiata e predisposta in caso di guerra, ipotesi considerata non così lontana da alcuni commentatori ed esperti di scenari geopolitici. Un primo segnale al dittatore nordcoreano, come scrive Il Corriere della Sera, arriva dalla portaerei a stelle e strisce Carl Vinson, impegnata in manovre di fronte alla penisola coreana sulla quale sono stati imbarcati i Navy Seal del Team 6, lo stesso impiegato nell'uccisione di Osama Bin Laden. La Corea del Sud non sta a guardare: starebbe addestrando un corpo speciale del suo esercito per infiltrarsi oltre il confine settentrionale.

A conferma di ciò, ci sono le ultime decisioni dello stesso Kim Jong-un, che nell'ultimo periodo non ha esitato a eliminare lui per primo ministri e membri dell'establishment che si erano dichiarati contrati alla sua politica. Un esempio è la morte, ancora misteriosa, del fratellastro Kim Jong nam, ucciso da due donne all'aeroporto di Kuala Lumpur con il gas nervino. L'uomo avrebbe avuto contatti frequenti e stretti con agenti della Cia, diventando una potenziale fonte di informazioni pregiate per gli americani e di conseguenza un pericolo per il Rispettato Maresciallo di Pyongyang.