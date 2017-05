Aveva voluto farsi un dolce regalo per il dopo pasto comprandosi una torta Cheesecake da consumare a casa ma l'acquisto si è rivelato invece un incubo per una ragazza britannica di Liverpool, la 27enne Amanda Lewis. come ha raccontato lei stessa ai media inglesi, mentre stava mangiando il dolce comprato in un negozio di una nota catena di fast food della zona, infatti si è accorta che nella crema al formaggio c'era qualcosa che non andava. All'interno della torta, come si vede da alcune foto che la 27enne ha fornito ai giornali britannici, si era venuta a formare della muffa verdastra, sintomo che era andata a male.

Alla spiacevole vista la donna ha iniziato a stare male, accusando mal di stomaco, giramenti di testa e infine vomitando. Per questo appena si è ripresa si è rivolta subito ala catena dove aveva comprato il dolce avvisando del'accaduto e chiedendo solo il rimborso dell'ordine complessivo, per una cifra di circa 20 sterline. Dal fast food però le hanno risposto che la cheesecake non è un prodotto che fanno loro e che quindi avrebbero solo verificato col fornitore l'accaduto offrendo in cambio solo il rimborso delle poche sterline del prezzo della cheesecake.