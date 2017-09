Dopo aver festeggiato il compleanno di un'amica in un ristorante di Cattolica sono corse, quasi tutte in contemporanea, al pronto soccorso dell'ospedale Ceccarini. Protagoniste dei malore, sui quali sta indagando l’Ausl di Rimini, undici ragazze di Riccione e dintorni che in un locale romagnolo lo scorso 30 agosto avevano consumato una cena a base di pesce, cotto e crudo. Il giorno seguente una dopo l'altra – tranne due – hanno cominciato ad avvertire i primi sintomi (mal di stomaco, nausea, vomito e diarrea) di quella che poi i sanitari hanno diagnosticato come "intossicazione alimentare non specificata".

Dopo essersi sentite tra loro, intuito più o meno che tutte avevano gli stessi sintomi, sette amiche sono corse al pronto soccorso dove sono rimaste alcune ore per effettuare gli accertamenti di routine e per la somministrazione dei farmaci necessari. L’Ausl di conseguenza ha allertato subito i suoi uffici d’Igiene pubblica che stanno ora cercando di capire l'origine di quanto accaduto.

Gli addetti dell’Azienda sanitaria si sono recati nel locale dove è stata consumata la cena per effettuare delle analisi su fornelli e pentole. I risultati degli esami sono attesi per i prossimi giorni. Serviranno a capire se l’intossicazione è stata causata dai prodotti ittici o da altro.Quel che è certo è che nel locale la comitiva ha consumato pesce misto, sia cotto che crudo, compresi crostacei, vongole, cozze, sushi, ricciola e tonno.