in foto: L'interno del British Museum

Una caccia al tesoro all'interno delle sale British Museum: è questa l'attesissima iniziativa che a partire dal 16 giugno 2017 impegnerà i visitatori del celebre museo londinese. Un gioco per riscoprire, attraverso il divertimento, la storia e la cultura custodite nell'immenso complesso. Ma c'è una regola: soltanto chi ha più di 18 anni può partecipare alla caccia al tesoro. Perché? Si tratta di un gioco dai contorni “osé”.

Alla ricerca dei tesori “osé” del British

Una caccia al tesoro solo per i maggiorenni, dato il tema scelto: si tratterà di una “love hunts”, una sfida alla ricerca delle statue, dei manufatti e delle opere più “sexy” del British Museum. Vasi greci, statue con enormi falli, veneri senza veli: l'antichità è piena di riferimenti, alcuni davvero espliciti, all'eros. La caccia al tesoro, organizzata dalla società “Treasure Hunt At The Museum” conosciuta anche come “THATMuse”, vuole essere un'occasione spiritosa ed irriverente per promuovere la valorizzazione della cultura e delle belle arti.

I partecipanti saranno divisi in piccoli gruppi durante l'orario di apertura del museo, e ad ognuno di questi gruppi sarà affidato un compito da svolgere: fotografare un'opera, rispondere ad una domanda di cultura generale o di arte, trovare un particolare o un dettaglio all'interno dell'immenso museo che custodisce oltre 8 milioni di oggetti.

Il progetto THATMuse non è nuovo: esordisce nel 2012 al museo del Louvre di Parigi, per poi passare al Musée d'Orsay e infine al British Museum di Londra, dove da circa due anni vengono organizzati numerosi eventi di questo genere.

Questi sono tre dei musei più grandi ed estesi d'Europa: moltissimi visitatori però, vi si recano per ammirare soltanto le opere più famose, tralasciando una visita completa. THATMuse nasce proprio con lo scopo di invertire questa tendenza, attraverso il gioco: impegnare i visitatori nella ricerca di un “tesoro”, facendo scoprire angoli e dettagli di una storia centenaria, e suscitando la voglia di tornare di nuovo, stavolta con calma, a visitare il museo.