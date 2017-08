Si chiama ‘Books on the Beach‘ ed è la campagna social volta a portare la lettura e i libri sulle spiagge italiane, promuovendola sul web con le immagini fotografiche delle copertine e dei titoli che si leggono in spiaggia, in montagna e ovunque si stia trascorrendo qualche giorno di meritato relax. I libri diventano protagonisti delle vacanza, questa l'idea dei promotori della campagna di Libreriamo, la piazza digitale dove si incontrano gli amanti della cultura volta a promuovere la cultura del libro e della lettura.

Cacciatori di libri sulle spiagge o in montagna

L'iniziativa è cominciata su Instagram e vede gli utenti del social network vestire i panni di "Book hunter", cioè cacciatori di immagini che ritraggano le copertine dei libri scelti durante le ferie estive.

Ma non è l'unica azione possibile all'interno della campagna promossa da Libreriamo (www.libreriamo.it). È possibile segnalare con le proprie foto anche esempi di bookcrossing in spiaggia e di librerie all'aperto presenti nei diversi lidi e villaggi balneari italiani.

Fotografa il libro e postalo su Instagram

Le possibilità sono le più svariate e chiunque può vestirsi da cacciatore di libri e realizzare immagini con protagonisti i libri nei più diversi contesti, dalla spiaggia al mare, dal lettino al treno, o perché no immersi in uno straordinario paesaggio dolomitico.

Non resta, dunque, che afferrare il proprio smartphone e fotografare il libro che ci si è portati dietro in vacanza, dopodiché connettersi a Instagram e postare il proprio book on the beach.