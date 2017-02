Tira un’aria pessima all’interno del Partito Democratico e un’ulteriore conferma arriva dall’intervista che Pier Luigi Bersani rilascia ad Alessandro de Angelis su Huffington Post. Parole che confermano quanto sia ampia la frattura tra il segretario Matteo Renzi e le diverse anime della minoranza e come la partita decisiva si giochi intorno al congresso del partito. Dopo il durissimo attacco di Michele Emiliano, dunque, tocca a Bersani rincarare la dose: “Vogliamo dirci la verità? Per anticipare il Congresso servono le dimissioni del segretario. Evidentemente qualcuno non si vuole dimettere, e infatti il Congresso anticipato non l'ha mai proposto. Ora dico io: chiamalo come vuoi, Congresso, primarie, ma un luogo di confronto e di contendibilità lo chiedo.”

La richiesta dell’ex segretario è chiara: congresso subito, “per discutere di come andare al voto” e chiarire anche quale sarà la nuova legge elettorale visto che “siamo passati in poche settimane da un sistema che era il record mondiale del maggioritario a un iper-proporzionale senza bussola, senza discutere”.

Quanto alle polemiche di queste ore su vitalizi e posti in Parlamento, Bersani si mostra irritato: “E per favore: evitiamo le volgarità dei discorsi sulle seggiole. Io, Speranza, altri abbiamo dimostrato che noi ai posti semmai rinunciamo, in nome delle battaglie sui principi. È offensivo dire che vuole posti chi sta dicendo che bisogna abolire l’aberrazione dei nominati”.

L’affondo di Bersani arriva in chiusura di intervista, con la prospettiva di una scissione interna che, nella lettura dell’ex segretario, sarebbe interamente da imputare a Matteo Renzi