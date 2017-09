Continua la polemica in casa centrodestra sulla scelta del candidato alla guida della coalizione in vista delle prossime elezioni politiche. Se la campagna elettorale è ormai imminente, ancora in alto mare appare il raggiungimento di una intesa fra le due principali forze del centrodestra, la Lega Nord di Matteo Salvini e Forza Italia, sempre guidata da Silvio Berlusconi. Anche oggi il leader del Carroccio ha rilanciato l'idea di una coalizione a trazione leghista, dicendoci certo di avere le preferenze degli elettori del centrodestra.

Di diverso avviso Silvio Berlusconi, che già ieri aveva replicato indirettamente alle ultime uscite del suo alleato. Per il Cavaliere dovrà essere Forza Italia a guidare la battaglia delle elezioni politiche, per giunta con un "programma moderato che guarda all'Europa e al Partito Popolare Europeo, con idee liberali fondate sui nostri valori cristiani", nella consapevolezza che con il sovranismo non si vincono le elezioni. Pensieri affidati a una lettera scritta ai forzisti dell'Emilia Romagna e ribadite in un messaggio per la festa de L'Opinione. Sostiene Berlusconi: "È con queste idee e con questo programma che il centrodestra può vincere le elezioni, ma soprattutto può governare l'Italia per cinque anni ed affrontare davvero in modo serio e credibile i problemi degli italiani". Solo in questo contesto, aggiunge, " le ragioni degli elettori della destra avranno come sempre spazio e dignità", purché i diversi leader (e qui il riferimento a Salvini è chiarissimo) dimostrino "di essere al servizio dei cittadini delusi dalla politica, e non delle strategie personali o di partito di qualcuno".