Mentre è ancora alle prese con i noti problemi al cuore, un nuova tegola si sta per abbattere su Sulvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia infatti è nuovamente indagato per lo scandalo delle olgettine dalla procura di Milano che ipotizza l’accusa di corruzione in atti giudiziari nell’ambito dell’inchiesta sulle serate del Bunga Bunga ad Arcore. La notizia, anticipata dal sito de ‘la Repubblica', è stata confermata all'Ansa da fonti qualificate. Secondo i pm meneghini, infatti, nonostante le inchieste i processi in cui è stato coinvolto, Berlusconi avrebbe continuato a pagare fino a due mesi fa almeno quattro delle ragazze ospiti delle cene del Bunga Bunga. Nel registro degli indagati quindi oltre a Berlusconi sarebbero finite anche le ragazze coinvolte: Elisa Toti, Aris Espinosa, Miriam Loddo e Giovanna Rigato, già coinvolte nel procedimento "Ruby ter", da cui deriverebbe questo nuovo filone di indagine.

Per i magistrati del capoluogo lombardo, Berlusconi avrebbe continuato a utilizzare il suo ragioniere personale, Giuseppe Spinelli, per consegnare denaro in contante alle ragazze accusate di avere detto il falso in aula nel corso dei processo Ruby. La circostanza sarebbe emersa durante le indagini per una presunta tentata estorsione a carico dello stesso Berlusconi da parte di Giovanna Rigato, che avrebbe cercato di ottenere con minacce fino ad un milione di euro dal leader di FI.

La novità delle nuove accuse è emersa da una richiesta di restituzione atti che i pm che indagano sul caso, Tiziana Siciliano e Luca Gaglio, hanno inoltrato a tre Procure. Nei mesi scorsi infatti gli atti giudiziari relativi alle ragazze erano state trasmesse per competenza territoriale alle varie Procure di residenza ma ora i pm chiedono la restituzione degli stessi atti perché alla luce di questi ultimi versamenti la competenza ritornerebbe a Milano. Secondo indiscrezioni, inoltre, gli inquirenti starebbero puntando anche a chiudere a breve questo il nuovo filone in modo da accorparlo a quello principale nel quale Berlusconi è accusato di aver corrotto le ragazze-testimoni, Ruby compresa. Per Berlusconi l'udienza preliminare che dovrà decidere sul rinvio a giudizio è fissata per il 28 gennaio