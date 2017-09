"Ci troviamo davanti a un anno importante, in cui tra regionali e politiche si deciderà il futuro dell'Italia. La sinistra in tutta Europa è in crisi. I partiti ‘ribellisti' non hanno vinto da nessuna parte. Solo chi è nel Ppe vincerà le prossime elezioni nell'Ue", parola di Silvio Berlusconi che oggi, dal palco della convention di Forza Italia a Fiuggi, ha rilanciato il ruolo centrista del suo partito ma anche e soprattutto una sua candidatura come premier. "La nostra democrazia è stata condizionata da cinque colpi di Stato negli ultimi venti anni, quando un governo eletto è stato sostituito con governi che nessuno ha mai eletto. Questi colpi di Stato li abbiamo subiti, con l'assurdo allontanamento del suo leader dal Parlamento" ha ricordato infatti ancora un volta Berlusconi, annunciando: "Ora mi aspetto che l'Europa mi restituisca l'onore in modo da potermi ripresentare davanti ai cittadini da uomo onesto, integro, un contribuente leale".

"Noi siamo molto fieri di essere rappresentanti in Italia della grande famiglia popolare europea. I suoi valori sono i nostri valori. Mi ci ritrovo sino alle virgole" ha proseguito il leader di Forza Italia nel suo intervento alla kermesse organizzata da Antonio Tajani. Proprio con il presidente del Parlamento Europeo c'è stato un siparietto davanti alla folla che lo acclamava al grifo di "Un presidente, c'è solo un presidente". "Abbiamo un solo presidente che si chiama Antonio Tajani" ha scherzato infatti Berlusconi a cui Tajani di rimando ha risposto: "Non abbiamo bisogno di nessuna primaria, il leader noi ce l'abbiamo e questo leader si chiama Silvio Berlusconi e noi faremo di tutto, ma siamo convinti che anche questa volta la nostra scommessa è quella giusta, perché sia ancora primo ministro di questo Paese".

"Per governare un Paese non si può improvvisare né inventare, serve una grande esperienza decisionale. Ho quaranta anni di esperienza in più rispetto al loro candidato è qualcosa da far valere come esperienza, ho sempre raggiunto gli obiettivi", ha ricordato Berlusconi davanti ai suoi attaccando la sinistra dove "ci sono lotte intestine", e il M5S "che ha indicato come leader un signore che io considero una bella meteorina della politica, che ha una bella faccia in tv ma porta un bagaglio della nullità assoluta di quello che ha fatto. Nessuno di loro ha mai fatto alcunché di buono per sé e per la propria famiglia, non hanno mai lavorato". "Su un governo di 20 ministri la maggioranza, almeno 12 su 20, non deve essere composta da professionisti della politica ma da protagonisti del mondo del fare, dell'impresa, della società e del volontariato di alto livello" ha sottolineato Berlusconi.

"Il nostro programma è sempre quello di meno tasse per famiglie, partite iva e imprese, in modo da dare più lavoro, secondo gli insegnamenti di Reagan e Thatcher" ha ricordato l'ex Premier, e ancora: "Via la tassa sulla prima casa. Basta con autorizzazioni preventive: chi vuole aprire un negozio, un bar, o costruire un immobile può farlo con una semplice autocertificazione di rispetto delle regole". Infine il leader forzista ha annunciato di voler portare a 8mila mila euro il limite del contante soprattutto di voler portare la pensione minima a 1000 euro, per 13 mensilità. "A chi vive di carità assicureremo tutto il necessario. Penso anche a una pensione alle nostre mamme: abbiamo fatto i conti e lo possiamo fare" ha concluso Berlusconi