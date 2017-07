Grave incidente ferroviario nella stazione França, nel centro di Barcellona, in Spagna. Dalle prime segnalazioni non risultano morti, ma ci sarebbero 40 feriti: 18 ricoverati, uno in gravi condizioni, tra cui il macchinista. Ancora da stabilire la dinamica dell'incidente. Secondo le prime informazioni trapelate il convoglio, che proveniva da Sant Vicenc de Calders (Tarragona), stava entrando in stazione ma non è riuscito a rallentare e ha urtato contro una banchina.

Come rivela El Pais, almeno 40 persone hanno riportato ferite a causa dello schianto: 18 di queste sono state trasportate in ospedale almeno per uno di loro la prognosi è riservata. Altri 30 passeggeri sono in attesa di valutazione medica, hanno precisato i soccorritori.

Il treno si è schiantato con il muro di contenimento del binario 11.

L'incidente si è verificato questa mattina alle 7 e 15, quando il treno proveniente da San Vincente de Calders (Tarragona) della linea R2 del Sud, è arrivato alla stazione França. Il convoglio non ha rallentato a sufficienza la velocità ed è andato a scontarsi contro il muro di contenimento del binario 11. A bordo del treno c'erano centinaia di persone, molte delle quali sono state curate dai membri del servizio di soccorso che sono intervenuti sul posto nel giro di pochi minuti.

L'incidente ferroviario in una giornata di sciopero dei trasporti.

Stando a quanto riferisce El Mundo l'incidente ferroviario che si è verificato questa mattina a Barcellona è avvenuto in concomitanza con uno sciopero dei lavoratori dei trasporti che ha coinvolto non meno del 66% del personale in servizio. I lavoratori si sono mobilitati contro quello che hanno definito "lo smantellamento dei servizi pubblici e il rischio di licenziamento di migliaia di persone".