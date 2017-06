Domenica 25 giugno 2017, dalle 7 alle 23, i cittadini di Catanzaro sono chiamati al voto per l'elezione del nuovo sindaco. In corsa per questo ballottaggio i due candidati più votati al primo turno di domenica 11 giugno: Sergio Abramo, sindaco uscente, per la coalizione di centrodestra e Vincenzo Antonio Ciconte per il centrosinistra.

Com'è andato il primo turno.

Al primo turno il primo cittadino uscente, Sergio Abramo, ha riscosso il 39,72% delle preferenze, mentre lo sfidante Vincenzo Antonio Ciconte, della coalizione di centrosinistra, si è attestato al 31,04 %. Nicola Fiorita, candidato delle liste civiche, è arrivato terzo riscuotendo il 23,22% dei consensi, mentre la candidata del Movimento 5 Stelle, Bianca Laura Granato, è quarta in classifica con il 6% delle preferenze.

Chi è Sergio Abramo.

Sergio Abramo è il sindaco uscente del capoluogo calabrese. Sostenuto da una coalizione di centrodestra composta da Forza Italia, Federazione popolare per Catanzaro, Obiettivo Comune, Officine del Sud, Catanzaro con Sergio Abramo e Catanzaro da Vivere, Abramo è nato nel 1958 ed è un imprenditore da sempre vicino a Silvio Berlusconi. La sua carriera politica è iniziata nel 1997, quando è stato eletto per la prima volta sindaco di Catanzaro. Riconfermato nel 2001, nel 2005 ha sfidato Agazio Loiero nella corsa a governatore della Regione Calabria, ma ha perso. Nel 2012 è stato ricandidato a sindaco di Catanzaro sempre dal centrodestra. Dopo alcune denunce per irregolarità, il Tar a novembre ha annullato la sua proclamazione e disposto la ripetizione del voto in 8 sezioni. A gennaio 2013 è stato riconfermato sindaco.

Chi è Vincenzo Antonio Ciconte.

Vincenzo Antonio Ciconte è il candidato del centrosinistra, sostenuto da ben undici liste: Pd, Udc, Psi, Primavera a Catanzaro (Idv), Socialisti e democratici con Mottola d’Amato, Svolta Democratica, Pensionati d’Europa, Catanzaro in Rete, Alleanza Civica per Catanzaro, Salviamo Catanzaro, Fare per Catanzaro. Sposato e padre di tre figli, Ciconte è nato a Vibo Valentia nel 1955. È primario di cardiologia all’ospedale “Pugliese” di Catanzaro e presidente dell’Ordine provinciale dei medici. Nel 1999 è stato candidato a presidente della Provincia per la coalizione di centrosinistra, ma ha perso al ballottaggio. Consigliere regionale del Pd, è alla seconda legislatura. Fino al luglio del 2015 è stato vicepresidente della Giunta regionale, ma si è dimesso dopo essere stato coinvolto nell’inchiesta “Rimborsopoli” .

Gli appoggi degli altri candidati al primo turno.

Nicola Fiorita, candidato del movimento civico “Cambiavento”, ha dichiarato che non darà indicazioni per il ballottaggio: "Il nostro è un movimento di persone libere. Il voto conseguito non appartiene a me, ma alle singole persone che si determineranno liberamente. Non ci sono le condizioni per costruire rapporti diversi perché il nostro percorso è stato alternativo e su quello abbiamo conseguito il consenso". Della stessa posizione il Movimento 5 Stelle, che non ha dato indicazioni di voto.