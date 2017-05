Un ragazzo di 25 anni è stato arrestato dalla polizia di Manchester nell'ambito delle indagini sulla strage dello scorso 22 maggio al termine del concerto della popstar Ariana Grande. Le forze dell'ordine britanniche hanno annunciato di aver effettuato il fermo nella zona di Old Trafford, nella parte orientale della città, aggiungendo che è in corso una perquisizione a un indirizzo dell’area Moss Side. Secondo quanto riportato dal quotidiano locale The Guardian e stando alle testimonianze dei residenti, proprio in questa zona intorno alle 14 di domenica pomeriggio sono state udite esplosioni vicino a Quantock Close e Selworth Road in Moss Side, entrambe transennate da agenti in divisa e armati.

Il nuovo arresto porta a quota 12 il numero delle persone detenute con l'accusa di terrorismo dopo l'attentato in cui hanno perso la vita 22 persone e altre 120 risultano ferite. L'obiettivo degli inquirenti è quello di stringere sempre di più il cerchio intorno a Salman Abedi, il kamikaze britannico di origine libica responsabile dell'attacco alla Manchester Arena.