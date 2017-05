Terribile e sanguinoso attacco armato nelle scorse ore nella capitale dell'Afghanistan, Kabul. Uomini armati hanno assaltato la sede di un Ong svedese uccidendo le guardie armate e una cooperante tedesca, Nello stesso attacco rapita invece un'altra cooperante finlandese, collega della vittima. A rivelare il terribile episodio avvenuto sabato sera è stato un portavoce del ministero degli Interni afghano che però non ha voluto fare i nomi delle due donne occidentali coinvolte spiegando che sul caso è in corso un’indagine.

Le due donne, entrambe cooperanti, si trovavano in Afghanistan per conto dell'organizzazione non governativa “Operation Mercy” ed alloggiavano in una struttura della stessa Ong sulla Darulaman Road, un'area residenziale della capitale afghana, quando è avvenuto l’attacco. Durante l'assalto armato sono stati esplosi numerosi colpi di arma da fuoco e gli assalitori non hanno esitato a decapitare la guardia del corpo afghana che proteggeva la cooperante tedesca.

Operation Mercy, una organizzazione internazionale umanitaria per lo sviluppo che ha sede a Orebro, in Svezia, ma ha progetti di sviluppo comunitario in Asia centrale, Medio Oriente e Africa settentrionale, non ha voluto rilasciare altri dettagli dell'accaduto. Secondo la stampa locale, della vicenda si sta interessando la Direzionale nazionale della sicurezza afghana vale a dire i servizi di intelligence afghani.