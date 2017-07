Per le donne il sesso è importante, anche dopo i 50 anni. Doveva arrivare la Corte di Strasburgo per scardinare un vecchio taboo: anche per le donne mature il sesso è un diritto. Una sentenza della Corte europea per i diritti dell'uomo ha infatti predisposto il risarcimento per una donna portoghese, che avendo subito un intervento, aveva subito dei danni permanenti che ne avevano compromesso l'attività sessuale. Maria Morais, che ora ha 72 anni, si era vista ridurre il risarcimento dovuto a causa dell'età. L'operazione a cui era stata sottoposta all'età di 50 anni infatti le aveva causato forti dolori, incontinenza, perdita di sensibilità nella vagina, difficoltà a camminare, sedersi e avere rapporti sessuali.

La svolta della sentenza di Strasburgo segna un importante passo avanti nella strada verso la parità di genere. Per i giudici portoghesi la somma che inizialmente era stata promessa alla donna era troppo alta, in virtù del fatto che l'attività sessuale, con l'arrivo si suppone della menopausa, non dovesse essere molto frequente, per una signora già madre di due figli. Gli 80mila euro accordati in prima istanza erano stati abbassati di un terzo, con la motivazione che la mutilazione era avvenuta "ad una età in cui il sesso non è così importante come negli anni precedenti". Una questione di mentalità culturale insomma, che non ha convinto la Corte europea. Sarebbe stato discriminante trattare una donna di 50 anni come se avesse meno diritti di una ragazza giovane, se presumiamo che, nella ratio della sentenza portoghese, per una donna che non può più assolvere a scopi riproduttivi non non sia comunque centrale il sesso nel suo benessere psico-fisico.