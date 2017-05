Svolta nella vicenda Alitalia. Il consiglio di amministrazione della compagnia aerea, riunitosi al termine dell'assemblea dei soci – si legge in una nota – "ha preso atto della grave situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, del venir meno dei soci e dell'impraticabilità, in tempi brevi, di soluzioni alternative, ha deciso all'unanimità di presentare l'istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria come disposto dalla legge". Alitalia ha precisato che l'assemblea degli azionisti "ha preso atto, con grande rammarico, dell'esito del referendum tra i propri dipendenti, che di fatto ha precluso l'attuazione del rilancio e della ristrutturazione della società".

Per quanto riguarda i voli già programmati dalla compagnia aerea "non subiranno alcuna modifica e continueranno secondo la programmazione prevista". Lo si legge nella nota al termine del Cda della compagnia, riunitosi dopo l'Assemblea che ha deciso di richiedere l'accesso all'amministrazione straordinaria.

Crisi Alitalia: ora il governo dovrà stabilire chi saranno i commissari che dovranno prendere in mano le sorti della compagnia.

Il ricorso all'amministrazione straordinaria è il primo atto ufficiale della procedura di commissariamento che prende il via qualora una società dichiaro lo stato di insolvenza. Ora la palla passa sul campo del governo, con il Ministero dello Sviluppo Economico che probabilmente già in giornata potrebbe nominare i commissari che prenderanno il timone della compagnia aerea per mettere a punto un nuovo piano industriale. Gli esperti danno per scontata la presenza di Luigi Gubitosi e Guido Laghi nel novero delle figure che si occuperanno di Alitalia: a questi potrebbe affiancarsi un terzo uomo – o una donna – con competenze tecniche comprovate.

A partire dal giorno della nomina – che sarà presumibilmente la data odierna o quella di domani – i commissari avranno 180 giorni di tempo per presentare un piano di risanamento della compagnia. Impresa a dir poco estrema, dal momento che saranno chiamati a fare in sei mesi quanto non è stato possibile ai loro predecessori negli ultimi anni. Esclusa l'ipotesi della nazionalizzazione, l'ipotesi che a molti appare la più probabile è quella del cosiddetto "spezzatino", ovvero della vendita (o svendita?) dei vari pezzi della compagnia (gli aerei, il marchio, gli slot aeroportuali, il programma Millemiglia, i rami industriali con relativi dipendenti), utilizzando gli introiti per saldare i debiti con i creditori.