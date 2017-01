Il parco acquatico Sea World di Orlando, in Florida, dice addio a Tilikum, l'orca assassina protagonista del documentario "Blackfish" che aveva puntato i riflettori sulle condizioni di vita delle orche negli acquari facendo scattare un ripensamento ai tradizionali spettacoli di orche nei parchi acquatici Usa. L'esemplare maschio di 36 anni è morto nelle scorse ore a causa di una infezione batterica ai polmoni scaturita da un virus che si portava dietro da tempo e che i veterinari del centro statunitense non sono riusciti curare. Tilikum era diventato tristemente famoso anche per tre terribili episodi che lo avevano visto protagonista e duranti i quali aveva ucciso tre persone .

Tilkum aveva fatto la sua prima vittima nel lontano 1991 in Canada, dove aveva ucciso un addestratore caduto accidentalmente in piscina. Proprio a Orlando nel 1999 invece la seconda vittima: un visitatore che aveva superato le recinzioni di sicurezza e venne trovato morto nella sua piscina. L'episodio più terribile nel 2010 dopo uno spettacolo acquatico quando l'orca trascinò in acqua, uccidendola, l a sua addestratrice Dawn Brancheau. Tilikum era stato catturato da cucciolo in Islanda e aveva vissuto sempre in un acquario.

La sua storia raccontata nel documentario della Bbc nel 2013 scatenò crescenti critiche sia dal mondo animalista sia da parte di agenzie governative tanto da far decidere per un passo indietro la catena di acquari Sea World. La società, che gestisce i parchi acquatici di San Diego, Orlando e San Antonio, prima aveva annunciato la sospensione degli spettacoli, poi a marzo aveva fatto sapere che l'attuale generazione di orche in suo possesso – in tutto 22 esemplari – sarebbe stata ‘ultima a vivere in cattività.