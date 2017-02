Lieto fine per un cagnolino, che qualche giorno è stato salvato in Sicilia da una imbarcazione di pescatori. L’animale, che probabilmente era stato abbandonato in una delle spiagge vicino ai faraglioni di Lipari raggiungibile solo via mare, non appena ha visto la barca si è buttato in mare nel tentato di raggiungerla. Il gesto del cucciolo – un cane di piccola taglia – è stato notato dai proprietari dell’imbarcazione che immediatamente si sono avvicinati al cagnolino e lo hanno salvato portandolo a bordo. Subito dopo al cane, piuttosto provato, è stato dato da bere e da mangiare. Un gesto sicuramente apprezzato dal cucciolo, che ha iniziato a scodinzolare davanti ai suoi “salvatori” per ringraziarli.

Il cucciolo cerca ora una famiglia – Appena giunti in porto il cane salvato dal mare dai pescatori è stato consegnato alla veterinaria Laura Gulotta, presidente dell’Enpa delle Eolie che lo ha visitato e trovato in buone condizioni di salute. Il cane, come confermato dalla veterinaria, non ha microchip e dunque finora è stato impossibile risalire al suo proprietario. Portato in ambulatorio, ora è quindi in attesa di trovare una famiglia che abbia voglia di adottarlo e donargli l’affetto che merita.