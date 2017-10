Da uno degli ideatori di "Viaggio nei Fori, Paco Lanciano, un’esperienza unica per capire la grandezza di Roma e ciò che ha rappresentato nel corso del tempo, immergendosi nella sua storia millenaria. Il tutto grazie a un documentario di trenta minuti che prenderà per mano lo spettatore e lo catapulterà nel mondo degli antichi, alla scoperta di Roma come doveva essere nell'antichità, tra centurioni, commercianti e abitanti dell'epoca.

Sarà presentato giovedì 5 alle 11:30 “Welcome To Rome”, proiezione multimediale e interattiva che "invaderà" letteralmente il Cinema Augustus in Corso Vittorio Emanuele, che ospiterà il pubblico e gli addetti ai lavori per questo emozionante viaggio multimediale nella storia di Roma. L’intento, nemmeno troppo celato da parte degli ideatori, è far sì che "Welcome to Rome" diventi un po’ il biglietto da visita della Capitale, a beneficio soprattutto di chi la vede per la prima volta e di chi, come i più giovani, ne scoprirà le meraviglie.

Il vecchio Cinema Augustus di Roma in Corso Vittorio Emanuele, chiuso e in stato di abbandono da anni, si trasformerà completamente offrendo una multiproiezione emozionante e interattiva, una sorta di mappa di riferimento per leggere, conoscere, comprendere e apprezzare meglio una città unica al mondo. Il visitatore compie un viaggio nello spazio e nel tempo attraverso la storia di Roma in diverse tappe.

Alla conferenza stampa di "Welcome in Rome", oltre a Paco Lanciano, co-ideatore di “Viaggio nei Fori”, prenderà parte Claudio Strinati, storico dell’arte e soprintendente per il Polo museale romano dal 1991 al 2009, insieme ad altre figure legate al mondo della cultura, dell’arte e della divulgazione. Gli interventi saranno preceduti dalla multiproiezione del film “Welcome to Rome”.