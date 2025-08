Viaggiare in macchina con i bambini: 5 giochi per trascorrere il tempo e non annoiarsi

Durante l’estate capita spesso di affrontare lunghi viaggi in auto con i bambini, e la noia è sempre in agguato. Per rendere il tragitto più leggero e piacevole, esistono semplici giochi da fare in macchina che stimolano la fantasia e coinvolgono tutta la famiglia: dalle storie inventate agli indovinelli, fino ai giochi da tavolo formato viaggio.

I lunghi viaggi in macchina, soprattutto durante le vacanze estive, possono mettere a dura prova la pazienza dei più piccoli. Dopo l’entusiasmo della partenza, arriva spesso la noia: il tempo sembra non passare mai, e il tragitto si trasforma in una sequenza infinita di "quanto manca?" e "mi annoio". In questi momenti, avere a disposizione qualche idea per svagarsi e far passare il tempo può fare la differenza, trasformando il viaggio in un’occasione di condivisione e divertimento.

Un tempo tra i passatempi più gettonati c’era il gioco delle targhe, che consisteva nell'indovinare la provincia di provenienza delle auto. Un classico per allenare la memoria e scoprire la geografia italiana. Oggi, con la rimozione dell’obbligo di indicare la sigla provinciale, le possibilità si sono ridotte, anche se resta la variante – meno frequente – delle targhe straniere. Per fortuna non mancano alternative creative e adatte a tutte le età.

Inventare storie e racconti insieme

Un gioco senza età e senza limiti. Basta che uno dei passeggeri dia il là con uno spunto qualsiasi e ogni componente del viaggio può divertirsi aggiungendo una parte al racconto. Le storie diventano così buffe, imprevedibili e spesso surreali, dando spazio alla fantasia e coinvolgendo anche i più timidi. Si possono anche stabilire delle regole, come l'obbligo di inserire nella narrazione solamente elementi che si vedono dal finestrino durante il tragitto. Un modo per creare legami, stimolare la creatività e ridere insieme.

Inventando storie, anche i viaggi più lunghi possono passare in un batter di ciglia

Indovina l'oggetto misterioso

Questo gioco parte da un’osservazione dell’ambiente esterno o interno all’auto. Qualcuno pensa a un oggetto o qualcosa di visibile — un albero, una nuvola, un animale, ma anche qualcosa dentro la macchina — e gli altri devono indovinare facendo domande a cui si può rispondere solo "sì" o "no". Le varianti sono tantissime: si possono ad esempio giocare con una sola categoria di cose o persone ("Indoviniamo i cantanti italiani") o porre limiti al numero di domande.

Cantare insieme

Una playlist pensata per tutta la famiglia può diventare la colonna sonora perfetta del viaggio. Dai grandi classici per bambini alle hit che piacciono a tutti, cantare insieme in auto è un’attività semplice e coinvolgente. Si possono anche organizzare mini gare di canto, quiz musicali o karaoke improvvisati. L’importante è che nessuno giudichi: l’obiettivo è divertirsi, non intonare perfettamente.

Cantare in auto è un ottimo modo per macinare chilometri in allegria

Giochi di parole e indovinelli

Indovinelli, scioglilingua, parole concatenate o il celebre “nome, cosa, animale, città”: i giochi di parole sono un ottimo passatempo per viaggiare in allegria e stimolare l’intelligenza linguistica. Anche i bambini in età prescolare possono partecipare con versioni semplificate, come trovare parole che iniziano con una determinata lettera o riconoscere rime e suoni simili. Sono giochi che si adattano a tutte le età e che possono durare anche a lungo.

Giochi da tavolo in formato da viaggio

Esistono numerosi giochi da tavolo pensati proprio per i viaggi in auto: magnetici, con pedine fissate o in versione portatile. Dama, tris, battaglia navale, memory o piccoli puzzle si possono portare comodamente nello zaino e usare sul tavolino del seggiolino. Una soluzione ideale soprattutto per i bambini più grandi, che riescono a giocare in autonomia. Attenzione solo a evitare pezzi troppo piccoli che potrebbero cadere e finire sotto i sedili.