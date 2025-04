video suggerito

Valigie e lezioni di vita: la mamma che fa "pagare" ciò che il resto della famiglia dimentica prima di un viaggio Stufa di dover occuparsi di ogni dettaglio prima delle vacanze, la texana JJ Benka ha deciso di trasformare la preparazione delle valigie in una lezione di autonomia: ogni membro della famiglia –marito incluso,– deve preoccuparsi di riempire il proprio bagaglio e tutti gli oggetti dimenticati si "pagano" con coccole o tempo libero. L'idea che ha subito conquistato TikTok: "Una rivincita per il lavoro invisibile delle mamme".

Nei giorni che precedono una partenza, c’è sempre qualcuno che si occupa di preparare tutto l'occorrente e si assicura che non manchi nulla per trascorrere una vacanza piacevole. Nelle famiglie con figli, questa persona è molto spesso la madre, la quale si fa carico questa organizzazione silenziosa e spesso data per scontato. Una madre texana però ha deciso di ribellarsi a questa logica e, senza ricorrere a grida e ramanzine, ha approfittato del momento della preparazione dei bagagli per insegnare alle due figlie e al proprio marito ad apprezzare il lavoro, spesso invisibile, delle mamme.

JJ Benka, questo il nome della donna, da qualche tempo ha infatti imposto a ogni membro della famiglia di prepararsi da solo il proprio bagaglio, stabilendo poi una speciale "tassa" per ogni oggetto considerato importante – dallo spazzolino alle pinne per le immersioni – che viene dimenticato.

Un esperimento virale

Come raccontato dalla stessa JJ in un video postato su TikTok e ripreso dal sito americano Today.com, tutto è iniziato con una discussione. Jason, il marito della donna, non riusciva a capire perché la moglie stesse preparando dodici costumi da bagno per una famiglia di quattro persone. Secondo lui sarebbe bastato un piccolo zaino per tutti. JJ, però, ricordava bene le esperienze passate: i bambini sempre in piscina, i costumi bagnati che nessuno voleva rimettere. E quando le sue spiegazioni non sono bastate, ha deciso di passare all’azione.

Il giorno della partenza, JJ ha lasciato che ognuno preparasse il proprio bagaglio. In silenzio, la madre ha poi controllato le valigie e aggiunto tutto ciò che era stato dimenticato. Ma con una novità: gli oggetti extra erano disponibili, sì, ma a pagamento. Le bambine potevano “acquistarli” con 20 minuti di tranquillità per mamma, mentre Jason avrebbe dovuto sborsare soldi veri. "Non voglio toccare i vostri risparmi", ha affermato con un ghigno soddisfatto JJ nel video social. "Ma se vi serve qualcosa, dovrete guadagnarvelo". La valuta scelta dalla donna per il pagamento? Coccole e ore di tempo per sé stessa, libera da impegni e incombenze.

Lezioni tra risate e riconoscimenti

Il video, diventato virale, ha conquistato migliaia di utenti. Alcuni hanno lodato l’idea, ritenuta geniale per il doppio merito di responsabilizzare i figli senza punirli e di far riconoscere il lavoro della madre. Altri hanno invece ironizzato sul marito: "Il padre morirà di freddo prima di chiedere quel maglione!"

Alla fine della mini-vacanza, JJ ha "guadagnato" oltre tre ore di tempo per sé. Le bambine avevano dimenticato copricostumi e scarpe adeguate. Jason, coerente con il suo orgoglio, ha preferito restare senza muta da sub, pur essendo appassionato di immersioni.

"Credo che tutti abbiano capito quanto sia importante non solo preparare ciò che serve, ma anche anticipare l’imprevisto", ha quindi raccontato JJ. ai cronisti di Today.com. E, soprattutto, tutti hanno finalmente riconosciuto quanta energia richieda organizzare anche il più semplice dei viaggi in famiglia. Un modo creativo, divertente e affettuoso per insegnare autonomia ai figli… e regalarsi un po’ di meritato riposo.