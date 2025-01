Un gruppo di neurologi ha brevettato un videogioco in grado di individuare precocemente l’autismo nei bimbi

video suggerito

A cura di Sophia Crotti

Immagine di repertorio

Un gruppo di ricercatori del Kennedy Krieger Institute, collaborando con la Nottingham Trent University ha brevettato un videogioco in grado di individuare precocemente alcune predisposizioni ad autismo e ADHD nei bambini.

I piccoli hanno dovuto, seguendo gli input dati dal gioco, imitare un avatar intento a ballare, mentre uno strumento, dal nome CAMI, riprendeva le loro mosse, individuando eventuali disturbi del neurosviluppo o dello spettro autistico in loro.

Il videogioco brevettato dai neurologi

Come si legge dallo studio, pubblicato sul sito del Kennedy Krieger Institute i ricercatori hanno chiesto a 183 bambini di età compresa tra i 7 e i 13 anni di giocare ad un videogioco brevettato per loro.

I piccoli si sono trovati così a dover imitare le movenze di un avatar che appariva ballando per loro in video, per circa un intero minuto. Mentre saltellavano, ballavano e si dimenavano, i piccoli sono stati osservati da uno strumento tecnologico, il Computerized Assessment of Motor Imitation (CAMI), strumento in grado di rilevare la capacità dei bimbi di imitare i movimenti del videogame.

Terminata la sessione di gioco i neurologi hanno analizzato i dati raccolti dal videogame scoprendo che era stato in grado nell'80% dei casi di distinguere, grazie alle loro movenze, i bambini con autismo dai bambini neurotipici. Non solo, un semplice balletto di un minuto è riuscito nel 70% delle situazioni a differenziare bambini con diagnosi di autismo da bambini con diagnosi di ADHD.

L'importanza di una diagnosi precoce

Un videogioco in grado di distinguere e così dare una mano a genitori ed esperti nell'individuazione precoce di sintomi e segnali che rimandino all'autismo o all'ADHD è secondo gli esperti che lo hanno brevettato, qualcosa del tutto rivoluzionario: "L'autismo è sempre stato considerato un disturbo della comunicazione sociale, ma oggi sappiamo che le difficoltà sensomotorie, tra cui l'impossibilità di imitare i movimenti di danza di un avatar, svolgono un ruolo chiave nel plasmare nei bimbi abilità comunicative e sociali" ha spiegato l'autrice principale dello studio, la dottoressa Bahar Tunçgenç.

In particolare riuscire in una diagnosi precoce attraverso un videogame permette ai piccoli di divertirsi, mentre in modo semplice e chiaro lo strumento raccoglie dati sulla loro salute. Inoltre, lo strumento è in grado di fornire agli esperti una differenziazione tra ADHD o autismo nei piccoli: "Diagnosticare l'autismo può essere complesso, soprattutto per i piccoli che hanno tratti sovrapposti di una condizione come l'ADHD, l'impatto sul bambino è devastante se la condizione viene diagnosticata in modo errato" spiega il neurolo pediatrico Stewart Mostofsky, che ha partecipato allo studio.

L'accuratezza del videogame potrebbe aiutare i professionisti nel trovare la diagnosi corretta per i piccoli e intervenire così immediatamente, migliorando la loro qualità di vita. I ricercatori si augurano di poter continuare le ricerche su questo strumento, in modo da estenderne l'utilizzo anche ai bambini più piccoli e a tutti i piccoli pazienti del mondo. "Siamo fiduciosi che quello che può sembrare un semplice videogame sarà in grado di trasformare le diagnosi di autismo o ADHD in tutto il mondo" ha concluso il dottor Mostofsky.