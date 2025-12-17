“Un giorno sarò io il protagonista dei ricordi dei miei figli”: la riflessione virale che parla a tutti i genitori

Un papà americani ha racontato su TikTok la sua “sindrome dell’adulto”, ossia quel il momento in cui i genitori smettono di vivere i ricordi e diventano i responsabili della felicità e delle tradizioni dei figli.

Immagine di repertorio

C'è un momento, nella vita di molti genitori, in cui una consapevolezza improvvisa cambia lo sguardo sulle cose più semplici. Ethan Lapierre, padre di due bambini e creator americano seguito su TikTok, lo ha vissuto nel periodo di avvicinamento delle Feste, cioè quando i ricordi dell'infanzia tornano a farsi sentire con maggiore intensità. All'improvviso si è reso conto di essere passato "dall’altra parte della barricata": non era più il bambino che amava i Natali trascorsi con mamma e papà, ma l'adulto che, di lì a qualche anno, sarebbe diventato a sua volta il protagonista dei ricordi dei figli.

Lapierre ha poi raccontato questa piccola epifania in un video che è subito diventato virale, attirando le attenzioni dei tanti Millenials che si sono trovati a fare i conti con il tempo che passa e cambia i ruoli che pensavamo ci sarebbero appartenuti per tutta la vita.

Quando si diventa l'adulto della storia

Lapierre ha definito questa presa di coscienza una delle parti più sorprendenti della genitorialità. Crescendo, ognuno accumula ricordi fondanti: le tradizioni di Natale, i pranzi in famiglia, i giorni di neve che interrompono la scuola. Piccoli frammenti che, messi insieme, contribuiscono a formare l'identità di una persona. Poi, quasi senza accorgersene, si passa dall’altra parte, diventando colui che ha la responsabilità di creare ricordi preziosi per qualcun altro. "Un giorno stai tagliando la crosta a un panino o mettendo ai tuoi figli il pigiama preferito e capisci che sei tu l'adulto", ha raccontato.

Leggi anche Una madre ha messo in crisi le convinzioni dei genitori sui regali di Natale con una semplice domanda

Per Lapierre, il momento rivelatore è arrivato durante l'allestimento dell'albero di Natale. Mentre decorava casa insieme ai figli, ha iniziato a sperare che un giorno avrebbero ricordato quei momenti, così importanti per lui. Ripensando alla propria infanzia, si è reso conto che molte delle sue prime memorie risalgono ai quattro o cinque anni: l'età che oggi ha suo figlio. Da ora in poi, quei bambini inizieranno a ricordare non solo ciò che accade, ma anche come si sentono mentre accade. Da qui il desiderio di creare un ambiente che lasci tracce felici.

Il video ha superato le centinaia di migliaia di visualizzazioni e, nei commenti, molti genitori si sono riconosciuti in quella riflessione. C'è chi ha scritto di sentirsi responsabile della "magia" del Natale, chi ha ricordato le colazioni con il papà prima di andare a scuola, chi ha ammesso di aver avuto la stessa epifania mentre tagliava la crosta di un panino. Piccoli gesti, grandi significati.

Intervistato dal sito di Newsweek, Lapierre non ha nascosto che il desiderio di rendere indimenticabile l'infanzia dei figli può trasformarsi facilmente in pressione, soprattutto nell’epoca dei social network. Il confronto è continuo e spesso ingannevole. Ma, ha osservato Lapierre, il semplice interrogarsi su come crescere i propri figli nel modo migliore può essere già un segnale importante. Voler "fare la cosa giusta" significa, in fondo, essere presenti. E forse è proprio questa presenza quotidiana, più di ogni gesto eclatante, a diventare la nostalgia di domani.