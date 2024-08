video suggerito

Un bimbo di 5 anni, nato in un armadio, festeggia il compleanno con i pompieri che lo hanno aiutato a nascere Brook è venuto al mondo nella cabina armadio di casa sua 5 anni fa, grazie all'intervento dei pompieri della California, 5 anni dopo festeggia insieme a loro il suo compleanno. La sua mamma: "Vederti interagire con loro ha curato il mio cuore di madre"

A cura di Sophia Crotti

5 anni fa il piccolo Brook è venuto al mondo in California nella cabina armadio dei suoi genitori. Ad accoglierlo, molto spaventati vi erano la sua mamma, Jade Roper e il suo papà Tanner Tolbert, che mai si sarebbero immaginati così il giorno della sua nascita, e le mani forti e sicure di un gruppo di pompieri, accorso sul posto in soli 6 minuti dalla telefonata dei due al 911.

5 anni dopo il piccolo Brook per festeggiare il suo compleanno ha indossato elmetto e tuta dei pompieri e ha spento le candeline proprio nella Caserma dalla quale, in una notte di diversi anni prima, è partita la camionetta dei pompieri guidata dal Capitano Sandlin che per la prima volta non avrebbe domato le fiamme, ma aiutato una famiglia a mettere al mondo il proprio bambino.

La nascita nell’armadio di Brook

Jade e Tanner Tolbert si sono conosciuti nel 2016, durante le riprese di una serie tv americana alla quale entrambi hanno partecipato “Bachelorette in Paradise”, e poco tempo dopo si sono sposati e hanno avuto la loro prima bambina, Emmy.

Nel 2019 la coppia era in attesa di un altro bimbo, Brook, quando la mamma, come racconta in un’intervista di allora a People, ha iniziato a sentire, a due settimane dalla data presunta del parto, le contrazioni di Braxton Hicks, che come spiega l’NHS sono delle contrazioni muscolari preparatorie, fastidiose ma non invalidanti.

Alle ore 21.16 le si sono rotte le acque, ma la sua prima bambina ci aveva impiegato 7 ore a venire al mondo dopo l’evento e dunque non si è spaventata troppo. Contattata l’ostetrica per avere dei suggerimenti a riguardo, la donna ha consigliato a Jade di fare un bagno caldo.

Uscita dalla vasca Jade non si reggeva in piedi dal dolore, ed è riuscita a camminare, nel tentativo di trovare conforto, fino alla cabina armadio, dove si sarebbe cambiata per recarsi subito in ospedale.

A quel punto ha capito che Brook aveva altri piani per la testa, e ha gridato al compagno “Tanner, sta succedendo ora!”. Come spiega a People, lei ha immediatamente sentito bisogno di spingere, il marito ha cercato di vestirla ma ha capito subito che non avrebbero mai fatto in tempo ad arrivare in ospedale.

A questo punto hanno chiamato il numero delle emergenze americano, 911, una donna è rimasta al telefono con loro invitandoli a prendere degli asciugamani e Jade ad aspettare, se ci fosse riuscita, l’arrivo dei soccorritori per iniziare con le spinte.

“Sentivo la testa, ho guardato in basso e ho visto i capelli del mio bambino, a questo punto ero spaventata ma ho sperato che tutto andasse per il meglio” ha detto Jade alla rivista People. In soli 6 minuti sono arrivati i soccorritori più vicini, direttamente dalla caserma dei pompieri della California.

Alle 22.31, poco più di un’ora dopo la rottura delle acque Brook è venuto al mondo nella cabina armadio della casa dei suoi genitori, accolto da un team di paramedici e pompieri e da mamma e papà.

Il bimbo stava benissimo, pesava più di 3 kg, mentre la sua mamma ha impiegato un po’ di tempo a riprendersi dallo shock e dal parto così frettoloso.

La festa alla stazione dei pompieri 5 anni dopo

Brook oggi è grande, ha 5 anni e condivide la casa con mamma e papà, la sorella maggiore Emmy e il fratellino più piccolo.

I suoi genitori hanno deciso di raccontargli fin da subito la sua rocambolesca nascita nella cabina armadio e il bimbo ha iniziato immediatamente a nutrire un immenso amore per i pompieri.

Così il suo quinto compleanno è stato proprio nella stazione dei pompieri in California.

Qui il piccolo, insieme alla famiglia e ai fratelli, è salito sul camion dei pompieri, ha provato ad utilizzare la pompa e si è vestito con la tuta enorme che i pompieri indossano quando devono intervenire in caso di emergenza.

Insieme hanno girato la città a bordo della camionetta e al momento di scartare i regali, lo staff ha regalato al bimbo un camion dei pompieri giocattolo per ricordare la giornata.

La festa è stata un sogno per i tre fratellini, ma anche per i loro genitori che hanno scritto una lunga dedica al bimbo su Instagram: “Piccolo Brooks, vederti interagire con il Capitano Sandlin, che 5 anni fa ti ha aiutato a nascere, ha guarito il mio cuore di mamma e il trauma del tuo parto in cui temevo ti sarebbe successo qualcosa di brutto per colpa mia. È stato speciale vederti fare il pompiere per un giorno, tu sei speciale”.