video suggerito

Un bambino ogni 10 è vittima di violenza sessuale nel mondo: i dati preoccupanti di uno studio L’11.4% dei bambini a livello globale, come dimostra una revisione di studi condotta dall’Università Austriaca di psicologia, ha subito durante l’infanzia molestie sessuali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

A cura di Sophia Crotti

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L’11% dei bambini nel mondo, quindi più di un bambino ogni 10 subisce durante l’infanzia molestie sessuali. È quanto emerge da una revisione di studi pubblicata sulla rivista scientifica Jama Pediatrics, che ha fatto luce su una delle piaghe più profonde dell’umanità, la violenza fisica, verbale e sessuale sui minori.

La violenza sui minori: i dati preoccupanti dal mondo

I ricercatori dell'Unità di psicologia della salute, Istituto di psicologia, Università di Klagenfurt in Austria, guidati dal primo firmatario della revisione, Antonio Piolanti, hanno eseguito una meta-analisi di 165 studi, condotti tra marzo 2022 e aprile 2024, a cui hanno partecipato in tutto 958.182 bambini provenienti da 80 paesi del mondo. I piccoli avevano un’età compresa tra i 10 anni e mezzo e i 20 anni, quando a ciascuno sono state sottoposte domande per indagare se nella vita avessero subito forme di violenza fisica, verbale o sessuale. I risultati sono stati sconcertanti:

L’11.4% di loro, dunque più di un bambino ogni 10 affermava di aver subito violenza sessuale nel corso della propria vita.

di loro, dunque più di un bambino ogni 10 affermava di aver subito nel corso della propria vita. L’8.7% dei bambini dichiarava di aver subito forme di violenza fisica da contatto.

dei bambini dichiarava di aver subito Il 6.1% dei minori ha spiegato di essere stato coinvolto in almeno un rapporto sessuale forzato nel corso della propria vita. In questo caso in particolare vi era una discrepanza tra la percentuale di ragazze che li avevano subiti e quella di ragazzi. Le minori di sesso femminile che avevano subito un rapporto sessuale non consenziente erano più dei coetanei maschi, il 6.8% contro il 3.3%.

dei minori ha spiegato di essere stato coinvolto in almeno un nel corso della propria vita. In questo caso in particolare vi era una discrepanza tra la percentuale di ragazze che li avevano subiti e quella di ragazzi. Le minori di sesso femminile che avevano subito un rapporto sessuale non consenziente erano più dei coetanei maschi, il 6.8% contro il 3.3%. L’1.3% dei minori ha riferito di aver subito violenze sessuali entro l’anno precedente alla ricerca.

Gli studiosi hanno dunque affermato che le molestie sessuali sono la forma di violenza che più spesso i minori riscontrano durante l’infanzia. I bambini che dichiaravano di aver subito forme di violenza, secondo i ricercatori, avevano delle caratteristiche comuni: provenivano per lo più da Paesi con un reddito nazionale basso, erano i più grandi del campione analizzato, si aprivano raccontando l’esperienza soprattutto se rispondevano a sondaggi anonimi sottoposti dalle scuole.

Leggi anche Perché chi ha subito maltrattamenti da bambino rischia di intessere relazioni violente da adulto? Lo studio

Conclusa la revisione i ricercatori hanno sottolineato che il tema della violenza sessuale contro i bambini è presente e molto pesante, soprattutto in alcune zone del mondo. Per salvare i piccoli da questa piaga i ricercatori chiudono la loro analisi con un appello: “Urge raccogliere sempre più dati, soprattutto nelle zone del mondo in cui il fenomeno è prevalente, per aiutare e tutelare minori e ragazzi”.