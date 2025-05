video suggerito

Tra i nomi più scelti nel 2024 dai genitori americani ce ne sono molti italiani: il nuovo report Alcuni dei nomi più scelti dai genitori americani rispecchiano le preferenze dei genitori italiani, altri invece possono essere di ispirazione per tutti i genitori italiani indecisi nella scelta del nome per il proprio bimbo o per la propria bimba.

A cura di Sophia Crotti

È appena stato pubblicato il report dei nomi più scelti per bambini e bambine dai genitori americani. Alcuni dei nomi preferiti dai genitori a stelle e strisce, rispecchiano le preferenze di mamme e papà italiani, quasi a dirci che quando si parla di nomi per bambini tutti sono d'accordo. I primi nomi della classifica pubblicata dalla Social Security Administration americana presentano non pochi appellativi italiani.

I 10 nomi più scelti per le bambine americane

Comparando la classifica americana dei nomi più scelti per le bimbe e quella dei nomi scelti per i bimbi, si trovano alcune similitudini, l'amatissimo Sofia, nella classifica americana si trova ben due volte, nella versione anglofona "Sophia" e in quella italiana con la "f". Anche il nome Emma, che in Italia è stato ed è uno dei più amati, si è impossessato anche deo gusti dei genitori statunitensi.

Il nome più scelto per le proprie figlie nate nel 2024 dagli americani è stato Olivia, nome della celebre moglie di Braccio di Ferro che è diventato anche quello di 14.718 piccole. Il nome deriva dal latino e significa "ulivo", come la tradizione biblica vuole simboleggia infatti la pace. Lo segue con poco più di mille nate di scarto Emma, altro nome italianissimo di origini germaniche che significa "valoroso e potente".

Nella classifica italiana dei nomi più amati dai genitori si trova invece al nono posto e rischia di uscire dalla top ten. Il terzo nome più amato dai genitori americani è Amelia, di origine germanica che significa laboriosa e attiva, ma che nella classifica italiana si trova invece al 44esimo posto. Seguono Charlotte, la versione inglese di Carlotta, al quarto posto, Mia al quinto e Sophia nella versione americana al sesto posto. Un altro nome italiano si trova al settimo posto è Isabella nome di origine biblica che significa "Dio giura". Evelyn si trova all'ottavo posto, Ava al nono e solo al decimo posto si trova il nome più scelto in Italia: Sofia, nella sua versione italiana.

I 10 nomi più scelti per i bambini

Americanissimi sono i nomi che i genitori statunitensi scelgono per i loro bambini maschi. Liam svetta la classifica con 22.164 nati, seguito da Noah, che risulta essere il nome più scelto dai genitori italiani nella città di Bolzano. Oliver, il corrispettivo maschile di Olivia, è il terzo nome più scelto dai genitori americani per i loro bambini maschi. Al quarto posto di trova Thedore, nome biblico che significa "Dono di Dio", al quinto posto si trova il nome James seguito da Henry, Mateo e Elijah, altro nome biblico. Al nono e al decimo posto si trovano Lucas e William, la versione inglese dell'italianissimo Guglielmo.