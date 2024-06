“Sulla torta scrivete: vietato fumare” la richiesta di una bimba di 3 anni che ama i cartelli segnaletici

video suggerito

A cura di Sophia Crotti

Credits: Profilo Instagram di Adam Percival

Che torta vorresti per il tuo compleanno? “Una torta per non fumatori”.

Una richiesta che può sembrare molto strana, soprattutto quando si scopre che ad averla fatta è stata una bambina di 3 anni.

La piccola, senza esitare, ha spiegato al suo papà che per il suo compleanno desiderava dei biscotti raffiguranti i cartelli stradali, e sulla torta il suo segnale preferito: "vietato fumare"

Queste richieste non sono state fatte da lei perché adora i colori scintillanti e accesi dei segnali stradali, le loro forme geometriche, i disegni stilizzati e quelle scritte che si diverte a leggere nonostante la sua giovanissima età.

La festa a tema “cartelli stradali”

La piccola Gigi, spiega il suo papà Adam Percival in un video diventato virale sui social, non ha avuto altri desideri per il proprio compleanno, se non che il tema della festa fossero i suoi tanto amati cartelli stradali o segnali di divieto.

Il papà della piccola ha raccontato a Today.com come è nata la passione della bimba per i cartelli stradali e la segnaletica che, in generale, trova ovunque.

“Tutto è iniziato quando seduta al suo posto per il suo primo volo in aereo Gigi si è accorta del segnale con scritto “vietato fumare”, e poi “allacciare la cintura di sicurezza”, e mi ha chiesto cosa fossero”.

La piccola è rimasta estasiata dalla spiegazione del suo papà e ha iniziato a cercare, ovunque andasse, i cartelli stradali o la segnaletica, chiedendo ai genitori di leggerla e poi imparando a memoria i significati di ogni cartello.

“I bambini guardano il mondo da una prospettiva meravigliosa, riescono ad attribuire significati importanti alle cose semplici e noi genitori li seguiamo” ha spiegato il papà a Today.com.

L’intera famiglia si è dunque data da fare per realizzare la migliore festa a tema cartelli stradali che la piccola Gigi potesse desiderare: i parenti che arrivavano da lontano hanno mandato fotografie dei loro cartelli per ispirare la grafica del compleanno. La mamma di Gigi, riporta Today.com, ha contattato un amico che lavora per un’azienda stradale, e i nonni si sono resi disponibili per fare qualsiasi cosa.

La piccola Gigi ha avuto così la sua festa a tema cartelli stradali, che ha divertito molto tutti i partecipanti.

Sulla porta i suoi genitori hanno lasciato un cartello ispirato alla segnaletica che generalmente si trovano sulla spiaggia dei nudisti, con scritto “Abbigliamento facoltativo”, che ha un po’ preoccupato i partecipanti, ma era solo uno scherzo.

Come si vede dal video pubblicato da Adam Percival su Instagram vi erano biscotti con scritto “attenzione pavimento scivoloso”, cartelli appesi lungo le pareti della casa e il momento clou è stato raggiunto quando è arrivata la torta.

“Ha gridato dalla gioia quando ha visto la torta di compleanno – ha spiegato il papà di Gigi a Today.com- e poi ha detto che assolutamente non se ne parlava di tagliarla”.

La piccola pensava infatti che la torta con il segnale “vietato fumare” fosse troppo bella per essere mangiata.

Il papà della piccola ha spiegato a Today.com che questa passione incredibile della bimba abbia permesso a tutta la famiglia ripassare i segnali stradali e a lei di imparare moltissime nozioni riguardo ciò che può e non può fare.

“Adesso sembra le piacciano le costellazioni, siamo pronti ad appassionarci anche a quelle” ha concluso il papà.