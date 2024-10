“Sono andata al parco avventure senza i miei figli, e questo non fa di me una cattiva madre”

video suggerito

A cura di Sophia Crotti

Madalyn Jade Monaghan è una mamma americana che ha pubblicato sui suoi social un video in cui saluta i suoi bambini per andare, insieme ad un'amica, al parco dei divertimenti di Disneyland.

Molti hanno commentato negativamente la scelta della mamma così lei ha stilato una lista di 5 motivi che non fanno di lei una cattiva madre, perché ha deciso, per una volta, di andare al parco avventure, senza i suoi figli.

L’esperienza al parco avventure senza i figli

Monaghan è mamma di due bambini nei confronti dei quali, come spiega nella didascalia del video in cui racconta la sua esperienza in solitaria al parco avventure, ha sentito un forte senso di colpa all’inizio. “Adoro andare al parco divertimenti di Orlando con i miei bambini e la mia intera famiglia, infatti è con loro che mi diverto lì per il 99% delle volte”.

Questa volta, però, la giovane mamma voleva prendersi del tempo per sé, per divertirsi con un’amica e lavorare.

I commenti di alcuni dei suoi followers sono stati davvero crudeli, “sei imbarazzante”, “sei egoista ad andare al parco divertimento senza i tuoi figli”, “Ah che brava mamma che sei!”.

Oltre a questi giudizi taglienti, la mamma ha ricevuto anche supporto da chi sa che diventare genitore non significa certo annullarsi. “Spero che tu ti sia divertita tantissimo” le scrive uno, “Il fatto che tu sia mamma non significa certo che tu non possa goderti la vita” le dice un altro ancora.

I 4 motivi per cui sono andata da sola al parco avventure

La mamma ha dunque spiegato con un secondo video le 4 motivazioni che l’hanno spinta ad intraprendere questo viaggio da sola:

Il clima: nel video di risposta ai commenti negativi della gente la mamma dice che mai avrebbe portato i suoi bambini piccoli in un mese così caldo al parco divertimenti: “Non è sano per la loro salute e in secondo luogo passerebbero giustamente tutto il tempo a lamentarsi”

nel video di risposta ai commenti negativi della gente la mamma dice che mai avrebbe portato i suoi bambini piccoli in un mese così caldo al parco divertimenti: “Non è sano per la loro salute e in secondo luogo passerebbero giustamente tutto il tempo a lamentarsi” Lavoro: la mamma ha spiegato di occuparsi di fare delle esperienze al parco avventura per doverle testare e riprendere per lavoro: “Non sarei mai riuscita a dare ai bambini l'attenzione di cui avrebbero avuto bisogno, le giornate per me iniziavano all’alba e finivano dopo mezzanotte”.

la mamma ha spiegato di occuparsi di fare delle esperienze al parco avventura per doverle testare e riprendere per lavoro: “Non sarei mai riuscita a dare ai bambini l'attenzione di cui avrebbero avuto bisogno, le giornate per me iniziavano all’alba e finivano dopo mezzanotte”. Divertimento: la mamma ha raccontato di adorare le montagne russe e di non poterle mai fare con i suoi bimbi perché sono piccoli: “Ho risparmiato a loro la scena di potermi divertire sulle montagne russe mentre mi guardano dal basso”.

la mamma ha raccontato di adorare le montagne russe e di non poterle mai fare con i suoi bimbi perché sono piccoli: “Ho risparmiato a loro la scena di potermi divertire sulle montagne russe mentre mi guardano dal basso”. Cocktail: la donna ha spiegato di aver potuto provare all’interno del parco anche esperienze per adulti, come bere qualche drink a tema: “Non dico di essermi ubriacata ma quando sono con i miei figli evito sempre di bere alcolici”

La mamma ha concluso il video con un messaggio per tutti i genitori: “Ricordatevi che anche il vostro benessere è importante e che talvolta serve prendersi del tempo per sé, anche lontani dai propri figli”.