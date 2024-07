video suggerito

Sempre più piccole e frammentate: ecco come saranno le famiglie italiane nel 2080 Le famiglie italiane nel 2080 saranno sempre di più, ma piccole e frammentate. Aumenteranno le mamme single e il numero di giovani che non riesce ad abbandonare la casa dei propri genitori a causa dell'instabilità economica.

A cura di Sophia Crotti

Cosa succederà alle famiglie italiane da qui al 2080? A rispondere a questa domanda dando vita a delle previsioni basate sui dati ottenuti fino al 2023 è stato l’ISTAT, che nel suo report annuale “Previsioni della popolazione residente e delle famiglie” ha dipinto per le famiglie italiane un futuro non troppo roseo.

I nuclei familiari saranno in aumento, ma solo se composti da un unico individuo, la popolazione sarà sempre più anziana e sempre meno bimbi scorrazzeranno per le strade.

Popolazione anziana e sola

Innanzitutto da qui al 2080, anno fino al quale è arrivata la previsione ISTAT, in Italia saremo sempre meno, nel 2023 la popolazione era di circa 59 milioni di abitanti, nel 2050 il Belpaese sarà abitato da 54.8 milioni di persone e nel 2080 da appena a 46,1 milioni.

Non ci saranno molti bimbi a scorrazzare per le strade, nonostante il tasso medio di fertilità per donna è previsto in aumento, con un passaggio da 1.20 bambini per famiglia del 2023 a 1.46 nel 2080.

Fonte: report ISTAT "Previsioni popolazioni famiglie 2023"

Questo perché aumenterà l’età media della popolazione, arrivando a 51.5 anni e il rapporto tra popolazione giovane e anziana passerà da 3:2 a 1:1.

L’invecchiamento porterà dunque le donne in età fertile ad essere sempre meno, passando da 12 milioni ma nel 2080 ad appena 7.7 milioni nel 2080. Così tra 50’anni il numero dei decessi che si registrerà nel nostro Paese sarà più del doppio delle nascite, provocando un gran numero di culle vuote.

Le famiglie in aumento ma sempre più piccole

Nel corso dei prossimi 20 anni, è previsto un aumento di famiglie che popoleranno il Belpaese, ce ne saranno 930 mila in più, quasi un milione, ma piccole e frammentate e per la maggior parte composte da una singola persona.

Nel 2043 4 famiglie su 10 saranno composte da persone sole, soprattutto donne. I motivi? La popolazione sempre più vecchia ma sempre più longeva che si traduce in un aumento della solitudine, il progressivo aumento dell’instabilità coniugale che porterà a sempre più divorzi o separazioni e dunque persone che popolano le proprie case da sole o come genitori single.

Fonte: report ISTAT "Previsioni popolazioni famiglie 2023"

Saranno molte più le mamme single dei papà, le 2043, infatti 2.3 milioni di donne vivrà sola in casa con un figlio a seguito, lo stesso faranno solo 670 mila papà.

Ad aumentare il numero delle coppie composte da genitori e figli saranno anche i ragazzi di età compresa tra i 25 e i 29 anni che ancora non avranno abbandonato la casa natia, circa il 63% di loro nel 2043.

Sempre meno coppie con figli

Le famiglie con figli saranno sempre meno, se ad oggi le famiglie sono composte mediamente da quasi 3 persone, saranno composte da appena 2.08 membri, diminuiranno anche le coppie composte da genitore single e figlio.

Ad oggi le famiglie composte da una coppia con un solo bambino sono 3 su 10, ma nel 2043 saranno meno di 1 su 4, solo il 23% delle famiglie totali. Nel 2040, infatti nel nord Italia il numero di famiglie senza figli supererà quello delle famiglie con figli, al Centro lo stesso succederà nel 2043.