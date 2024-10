video suggerito

"Se i bambini usano il vostro cellulare, attivate queste impostazioni": i consigli dell'esperto Ai bimbi a volte si lascia il proprio telefono per poter giocare o guardare un cartone animato, secondo l'esperto di device Vernon non è sbagliato se ci si occupa di attivare le impostazioni che proteggono i bambini dalle insidie del web.

A cura di Sophia Crotti

Una mamma americana, Brianna Loos, ha raccontato in un video su TikTok di quando ha prestato a sua figlia di 3 anni il proprio cellulare per intrattenerla con un gioco educativo che lei è solita fare anche a scuola, mentre lei si faceva la doccia.

La piccola, inspiegabilmente, però, è riuscita ad uscire dall’app del gioco e ad entrare così su Instagram avviando una live. Come spiega la mamma nel video, la piccola si è poi intrufolata in bagno porgendo alla mamma, ancora insaponata, il cellulare, per chiederle come si facesse a ritornare alla schermata di gioco. Così la donna, ancora sotto la doccia, è finita in diretta sul social.

Sotto al video sono piovuti non pochi insulti nei confronti della donna, che aveva lasciato la bimba, così piccola, giocare incustodita al cellulare: “Mi spiace non essere un genitore perfetto, dovevo assolutamente farmi la doccia, ero sola e non avevo alternative” ha spiegato lei.

La donna ha ricevuto parecchi insulti da chi ha commentato il video dicendo che non andrebbero mai lasciati giocare i bambini con il telefono da soli, ma anche i consigli di chi, dopo aver compreso la situazione le ha consigliato come preparare il proprio telefono all’irruenza dei bambini piccoli.

Come impostare il proprio telefono per renderlo a prova di bambino

Premesso che come spiegano le linee guida della Società Italiana di Pediatria (SIP) è importante che i bambini di età compresa tra i 2 e i 5 anni utilizzino il telefono per al massimo un’ora al giorno, è importante che in quel momento rimangano sempre sotto la supervisione di un genitore, che però può avere alcune accortezze nell’impostare il suo smartphone perché sia sicuro per i propri bambini. Secondo l’esperto di tecnologie e minori Maril Vernon, intervistato dall'Huffpost, è impensabile vietare l’utilizzo di dispositivi digitali ai bambini, meglio fornire ai genitori gli strumenti per permettere ai piccoli di utilizzare i dispositivi in maniera consapevole, sicura e con dei limiti:

L’accesso guidato: come spiega l’esperto di tecnologia Maril Vernon alle pagine dell’Huffpost si tratta di un’impostazione che fa in modo che il piccolo, per un numero limitato di minuti, per quanti scossoni tiri al cellulare con il quale sta giocando, non possa in alcun modo uscire dall’app in questione.

come spiega l’esperto di tecnologia Maril Vernon alle pagine dell’Huffpost si tratta di un’impostazione che fa in modo che il piccolo, per un numero limitato di minuti, per quanti scossoni tiri al cellulare con il quale sta giocando, Attivare il controllo parentale: Vernon rivela di utilizzarlo per le sue figlie di 6 e 8 anni, comunicando all’app che le ragazze utilizzano o a Google che il loro account è quello di due bimbe minori. “In questo modo stabilisco un limite di tempo, oltre il quale le bimbe non potranno più accedere al dispositivo, e impedisco loro di entrare in alcune app".

Vernon rivela di utilizzarlo per le sue figlie di 6 e 8 anni, comunicando all’app che le ragazze utilizzano o a Google che il loro account è quello di due bimbe minori. “In questo modo stabilisco un limite di tempo, oltre il quale le bimbe non potranno più accedere al dispositivo, e impedisco loro di entrare in alcune app". Attivare la condivisione tra dispositivi: questa attivazione permette di condividere le impostazioni messe ad un dispositivo a tutti gli altri, così che se i bimbi utilizzano la stessa app sul cellulare, sul tablet o sul pc possano dover rispettare gli stessi limiti scelti dai genitori per altri dispositivi.

questa attivazione permette di condividere le impostazioni messe ad un dispositivo a tutti gli altri, così che se i bimbi utilizzano la stessa app sul cellulare, sul tablet o sul pc possano dover rispettare gli stessi limiti scelti dai genitori per altri dispositivi. Attivare dei limiti di tempo: “In questo modo si può essere certi che i ragazzi non utilizzino i dispositivi durante l’orario scolastico o che non li usino troppo prima di andare a dormire”.