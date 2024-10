video suggerito

Riapre la scuola alle isole Tremiti grazie alla maestra Liuzzi: "La campanella suona dopo vent'anni di silenzio" Per amore dei bambini e dell'insegnamento ha risposto sì alla chiamata alla cattedra della scuola dell'infanzia delle isole Tremiti, la maestra Michela Liuzzi. "Grazie a lei ai dopo vent'anni riapre la scuola e ai 7 bambini tremitesi è ridato il sacrosanto diritto all'istruzione"

A cura di Sophia Crotti

Credits: Facebook

È suonata oggi la campanella un po’ impolverata della scuola dell’infanzia dell'istituto comprensivo di Rodi Garganico situato sulle isole Tremiti, grazie alla maestra Michela Liuzzi.

La scuola era chiusa dal 2003, a causa dei pochi nati sull’isola che non riuscivano dunque a raggiungere il numero minimo per completare una classe. Quest’anno quel numero era stato raggiunto e i piccoli abitanti erano convinti di poter cominciare il loro anno scolastico, quando è intervenuta l’ennesima battuta d’arresto, dovuta dall’assenza di insegnanti disposti a svolgere la loro professione sull’isola.

Come riporta il Corriere della Sera in un articolo della settimana scorsa, dal 16 settembre, giorno in cui la scuola avrebbe dovuto riaprire è iniziata la ricerca disperata di un’insegnante che si prendesse in carico questi 7 bambini.

Una mamma alle pagine del giornale aveva infatti spiegato che la vita per genitori e alunni isolani, senza la scuola dell’infanzia sarebbe stata invivibile: “Io e mio marito lavoriamo qui non possiamo licenziarci per trasferirci sulla terraferma e non possiamo neanche non far frequentare la scuola al bambino”.

Il 1 di ottobre, però a placare queste ansie e a ridare ai bambini il loro diritto allo studio è stata la maestra Michela Liuzzi, insegnante precaria di 64 anni.

La maestra ha spiegato all’Ansa di essere preoccupata per la sua età ormai vicina alla pensione e per i sacrifici che comporta lavorare in un'isola dell' arcipelago: “Ho comunque accettato il mio incarico come una sfida perché amo insegnare e amo i bambini”.

Di tutta risposta la Sindaca Annalisa Lisci le ha consegnato il futuro e l’educazione dei 7 piccoli tremitesi rassicurandola sulla calda accoglienza che avrebbe trovato: “Vedrai che crescere è più semplice se ti sentirai parte di una comunità che se pur piccola ha il dono dell’accoglienza e dell’attenzione alla formazione del singolo e del gruppo”.

Così ieri sera alla vigilia del suono della prima campanella la maestra è stata invitata a cenare insieme a un gruppo di genitori dei bambini che frequenteranno la scuola. Da un post su Facebook della pagina Riserva Marina Isole Tremiti la si vede sorridente e pronta al nuovo inizio, nella didascalia i tremitesi la ringraziano per aver ridato ai bambini il "sacrosanto diritto allo studio", tolto loro per troppo tempo.

“Grazie, maestra Michela: con noi ti troverai bene. Siamo gente semplice e ospitale, ti sentirai a casa, coinvolta e protagonista. Ti affidiamo i piccoli tremitesi, siamo sicuri che sono in buone mani" concludono riconoscenti i genitori.