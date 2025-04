video suggerito

"Quando vostro figlio ha la febbre evitate questo pericoloso rimedio casalingo": la dottoressa Le spugnature sul corpo dei bambini febbricitanti possono essere davvero pericolose. La dottoressa Christabel Akinola ha spiegato quanto accaduto ad un bimbo la cui mamma ha proposto questo metodo casalingo.

A cura di Sophia Crotti

Il termometro segna 39.5, il bimbo ha le guance scarlatte e trema per la febbre, a questo punto alcuni genitori mettono in atto un metodo casalingo, che secondo la dottoressa Christabel Akinola, seppur sembri innocuo, rischia di fare del male ai piccoli. La donna ha raccontato sui suoi profili social cosa è successo quando la mamma di un suo piccolo paziente ha deciso di fare al bimbo delle spugnature per abbassare la sua temperatura corporea.

Il metodo di una mamma, molto pericoloso

La dottoressa Akinola ha raccontato quanto accaduto alla mamma di un suo piccolo paziente che ha messo in atto un metodo casalingo, nel tentativo di abbassare la temperatura del suo bambino. La donna, accortasi che il respiro del suo bimbo era molto rapido e le sue guance infuocate, gli ha misurato la temperatura, rendendosi conto che era molto alta.

A questo punto ha preso un asciugamano e lo ha bagnato con dell'acqua gelida che aveva in frigorifero, per poi tamponare il tessuto sul corpo del suo bambino.

"L'asciugamano gelato è passato prima sul petto, poi sulla schiena, sul suo collo e infine sulla fronte". Il piccolo, al posto di provare sollievo, secondo il racconto della dottoressa, ha invece iniziato a tremare violentemente, le sue labbra sono diventate blu fino a che ha smesso di muoversi e respirare. I genitori hanno dunque chiamato un'ambulanza intervenuta in poco tempo. "Sapete cosa è accaduto a quel bambino? Il suo sistema cardiovascolare è collassato a causa dell'improvviso contrasto di temperatura".

Secondo la dottoressa l'acqua gelida, in cui l'asciugamano era stato immerso, ha provocato una restrizione dei vasi sanguigni della pelle, intrappolando il sangue caldo nel bimbo e aumentando anzi la sua temperatura corporea. "Sarebbe meglio usare acqua tiepida o calda e concentrarsi su aree quali collo, ascelle e inguine, avendo cura di intervenire con i farmaci in grado di sedare le alte temperature dei bambini" ha concluso la dottoressa.

Cosa fare invece quando il bimbo ha la febbre?

Le spugnature, un metodo che ci si tramanda di generazione in generazione per contrastare la febbre dei più piccoli, in realtà, sarebbe da evitare. L'NHS infatti raccomanda ai genitori di non eseguire tale pratica né con acqua congelata, né tiepida dal momento che potrebbe creare disagio nei bambini, vasocostrizione e brividi.

Il medico di base Kevin Barrett, alle pagine dell'Huffpost ha spiegato che intervenire nell'immediato cercando di abbassare la febbre non permette alla stessa, naturale risposta dell'organismo a un'infezione, di combatterla. "I bambini poi quando hanno la febbre sentono già molto freddo, non ha senso gettare loro addosso dell'acqua ghiacciata".

Il medico dunque suggerisce altre metodologie da mettere in atto in casa, in attesa che la febbre del piccolo scenda e che lui si senta meglio. "Fate indossare al bimbo abiti leggeri e tenetelo in una stanza con una temperatura confortevole" spiega il medico che sottolinea anche quanto sia importante che il bimbo si idrati bevendo molta acqua e cerchi di mangiare qualcosa per mantenersi in forze.

In ultimo, bisogna ricordare che i farmaci antipiretici possono alleviare il fastidio ma che deve essere sedata l'infezione sottostante la febbre, di cui la stessa è solo un sintomo, grazie alle indicazioni del proprio medico curante.