Quali sono i lavori che vogliono fare i bambini oggi: l’influencer sorpassa il medico e l’avvocato Lo studio di un’azienda inglese ha indagato le aspirazioni degli adolescenti. Rispetto all’inizio del millennio spopolano le professioni tecnologiche, ma le ragazze sono ancora poco incoraggiate ad intraprendere carriere STEM. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

Le aspirazioni dei giovani la dicono lunga sui cambiamenti della nostra società. Se infatti agli inizi del 2000 i ragazzi e le ragazze speravano d'intraprendere professioni come il medico, il poliziotto, l'avvocato o il veterinario, oggi l'avvento dell'era digitale sta spingendo le ambizioni delle nuove generazioni verso nuovi orizzonti, anche se il gender-gap continua ad impedire alla popolazione femminile di esprimere appieno il proprio potenziale.

Una ricerca di BT Group, colosso delle telecomunicazioni britanniche, ha infatti svolto un'indagine su un campione di mille studenti del Regno Unito di età compresa tra gli 11 e i 17 anni nel Regno Unito per valutare le reali aspettative lavorative della nuova generazione (esclusi dunque i "lavori dei sogni" come attore o astronauta), mostrando come quattro dei dieci lavori più desiderati dai ragazzi e dalle ragazze appartengano al cosiddetto settore STEM (Science, Technology, Engineering e Mathematics).

Il confronto con gli inizi del 2000

Il sondaggio di BT-Group, che segue il calco di precedenti studi di respiro internazionale come il report OCSE-PISA del 2018, mostra un deciso cambiamento rispetto alle prospettive degli adolescenti d'inizio millennio.

Nei primi tre posti delle ambizioni dei ragazzi infatti oggi troviamo il progettista di videogame, al primissimo posto, lo sportivo e il software engineer. Più "tradizionale la la Top 3 delle ragazze, che invece, comprende l'infermiera (prima), la stilista e l'avvocato.

Scorrendo le prime dieci posizioni della classifica però, ecco comparire molte nuove professioni come l'influencer, al quarto posto nella lista delle preferenze femminili e al quinto in quelle maschili, il Data Scientist o il Social Media Manager.

Un bel cambiamento rispetto al 2000, quando le giovani volevano diventare insegnanti, medici e avvocate, mentre i ragazzi aspiravano ad essere Business Manager, informatici e architetti.

Top Ten maschile 2000 vs 2024

1 – Business Manager (2000)/Progettista di videogame (2024)

2 – Informatico (2000)/ Sportivo (2024)

3 – Ingegnere (2000)/ Software Engineer (2024)

4 – Medico (2000)/ IT manager (2024)

5 – Sportivo (2000)/ Influencer (2024)

6 – Insegnante (2000)/ Costruttore (2024)

7 – Avvocato (2000)/ Data Scientist (2024)

8 – Meccanico per auto (2000)/ Medico (2024)

9 – Architetto (2000)/ Avvocato (2024)

10 – Poliziotto (2000)/ Architetto (2024)

Top Ten femminile 2000 vs 2024

1 – Insegnante (2000)/ Infermiera (2024)

2 – Medico (2000)/ Stilista (2024)

3 – Avvocato (2000)/ Avvocato (2024)

4 – Psicologa (2000)/ Influencer (2024)

5 – Infermiera o ostetrica (2000)/ Progettista di videogiochi (2024)

6 – Dirigente d'azienda (2000)/ Estetista/parrucchiere (2024)

7 – Veterinaria (2000)/ Medico (2024)

8 – Scrittrice/Giornalista (2000)/ Social media manager (2024)

9 – Segretaria (2000)/ Sportiva (2024)

10 – Parrucchiera (2000)/ Software Engineer (2024)

Le differenze di genere influiscono sui sogni dei giovani

Nonostante l'aumento dell'interesse delle ragazze per le carriere STEM, lo studio ha indicato che i ragazzi sono ancora il doppio delle ragazze a voler intraprendere una carriera in settori tecnologici.

Solo due terzi delle ragazze hanno infatti dichiarato di essere state incoraggiate dalle famiglie e dagli insegnanti a perseguire una carriera tecnologica, rispetto a oltre tre quarti dei ragazzi. Le ragazze erano il doppio più propense a dire di non sentirsi molto adatte all'industria tecnologica (14% contro 26%) e la metà delle ragazze desiderava una carriera nel settore tecnologico rispetto ai ragazzi (30% contro 15%).

Lo studio ha poi mostrato come oltre la metà (51%) delle ragazze pensa che le carriere tecnologiche siano pubblicizzate maggiormente per i ragazzi e quasi otto su dieci (78%) hanno affermato che non ci sono abbastanza modelli femminili nel settore tecnologico.

Victoria Johnson, Social Impact Director dell'azienda autrice dello studio, ha dichiarato che i risultati mostrano come molte sentano che le carriere tecnologiche non sono siano cosa per loro.

"Questo non significa che non siano interessate o che abbiano meno fiducia nella tecnologia. Per molte ragazze, le carriere tecnologiche sembrano esclusive per gli uomini. La nostra ricerca rivela che c'è ancora molto lavoro da fare per supportare le ragazze a prosperare nel mondo della tecnologia".