Pranzo al sacco per bambini: tutti gli ingredienti che non possono mancare secondo la nutrizionista Preparare un pranzo al sacco per i più piccoli non è compito facile, poiché occorre bilanciare tra gusto e valori nutritivi. Per l'esperta il lunch box ideale deve dunque contenere un frutta, verdura e almeno una fonte di proteine, come carne, pesce o legumi.

Un pranzo al sacco ideale per i bambini dovrebbe includere un sandwich ricco di proteine, una merenda a base di verdure, un frutto e un prodotto caseario. Questo è il consiglio di un’esperta di alimentazione che, in seguito ad uno studio di mercato che ha mostrato le abitudini delle famiglie del Regno Unito, ha voluto fare chiarezza su cosa non dovrebbe mai mancare in un lunch box equilibrato.

Se infatti le mense scolastiche seguono precisi programmi nutrizionali (in Italia i menù delle varie scuole sono decise da una Commissione che comprende genitori, insegnanti e rappresentati dell'ASL), quando si tratta di preparare un pranzo al sacco per una gita o una giornata fuori dalle mura scolastiche, spetta ai genitori decidere quali alimenti includere, cercando di trovare un equilibrio tra l'appetibilità degli ingredienti e il loro valore nutritivo.

Qual è la ricetta per un pranzo al sacco equilibrato?

Sul tema si è espressa la nutrizionista Lucy Kerrison che, in un intervento sul quotidiano britannico The Mirror, ha sottolineando l'importanza della varietà anche nel singolo pasto, spiegando come sia sempre meglio comprendere cinque tipologie di ingredienti.

Per l'esperta dunque, in un pranzo al sacco gustoso e sano non possono mai mancare una porzione di carboidrati complessi, come pane, pasta o riso, una o due porzioni di verdure, come cetrioli, carote o lattuga, e una porzione di frutta, che può variare da una mela a una banana o un’arancia, più pratiche da portarsi in giro rispetto ad altri frutti più delicati o deperibili.

Kerrison suggerisce poi di includere nel cesto del pranzo anche un latticino, yogurt o formaggio, nonché una fonte di proteine che può essere un alimento a base di carne, pesce o, per chi preferisce che i figli non consumino cibi di origini animale, legumi.

Il panino è il cibo da pranzo al sacco per eccellenza

Come sottolineato dalla stessa Kerrison, i genitori sono solitamente desiderosi di curare l'alimentazione dei bambini, offrendo loro pasti sani e nutrienti, ma spesso non hanno tempo, risorse o la possibilità di farlo, soprattutto a causa dei gusti difficili dei bambini, della frenesia delle mattine e dai costi elevati connessi all'acquisto di cibi sani e di qualità.

Per questo, secondo l’esperta, sandwich e panini rappresentano una soluzione pratica, non solo per questioni di trasporto e conservazione. Un panino farcito con i giusti ingredienti può infatti fornire tutto ciò di cui un bambino ha bisogno per affrontare il resto della giornata: fibre, calcio, amidi e carboidrati dal pane, grassi essenziali dal burro e proteine dai ripieni come pollo, uova o prosciutto.

L'importante è non aggiungere troppe "schifezze" come salse, fritti o carni processati che, per quanto gustose, trasformano il panino in una "bomba" di grassi saturi e calorie.