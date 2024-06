video suggerito

“Pesava meno di 1 kg”: Margo, nata prematura, torna a casa dopo 9 mesi in terapia intensiva Margo è una bimba che è stata ribattezzata “la regina della neonatologia”. Nata a 25 settimane, pesava quanto una bottiglietta d’acqua. Dopo 9 mesi di degenza e 5 diagnosi fatali, la bimba è tornata a casa, sorprendendo i suoi genitori e i medici. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

A cura di Sophia Crotti

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Credits: pagina Facebook •Mad About Margo •

Margo Buller è nata il 14 agosto 2023, ma solo nelle scorse settimane, più di 9 mesi dopo la sua nascirta, ha potuto vedere per la prima volta la sua cameretta, i suoi 3 fratelli maggiori e la sua casa. La piccola è nata con un parto d’urgenza ad appena 25 settimane di gravidanza, e quando i suoi genitori l’hanno vista per la prima volta, pesava meno di 1 kg.

La storia della piccola Margo

Savanna Buller è una mamma della Louisiana che, ormai un anno fa, è rimasta incinta della sua quarta figlia, la piccola Margo. Inizialmente la gravidanza, esattamente come le tre precedenti, procedeva nel migliore dei modi. Fino a che a metà della gestazione, come spiega Savanna alla trasmissione Good Morning America, ha iniziato a non sentirsi bene.

Essendo lei un’infermiera si è subito misurata la pressione, trovandola molto alta. La donna si è recata in ospedale dove le hanno diagnosticato la preeclampsia, una forma di ipertensione che può comparire in gravidanza e causare innumerevoli danni al feto. Alla donna è stato quindi suggerito di partorire, così la piccola Margo è nata circa 5 mesi prima del termine, pesando meno di 1 kg. “Era grande dalla testa ai piedi, quanto una bottiglietta d’acqua” ha spiegato ad abcNews la donna.

Leggi anche La storia di Paula, la donna inglese che aiuta i genitori a trovare le tombe dei bambini nati morti

Credits: pagina Facebook •Mad About Margo •

Dopo circa un mese la piccola è stata trasportata dall’Ospedale Lake Charles Memorial for Women alla terapia intensiva neonatale dell’Ospedale pediatrico di New Orleans, e proprio qui, come spiega la mamma a abcNews, per 5 volte, lei e il compagno si sono sentiti dire che la loro bimba non ce l’avrebbe fatta. Uno shock settico prima, l’enterocolite necrotizzante poi, ma la piccola continuava a combattere sorprendendo medici e genitori.

La dottoressa Jessica Zagory, che ha seguito la piccola nell’ospedale di New Orleans, ha spiegato ad abcNews che l’enterocolite narcotizzante della piccola era dovuta alla sua nascita prematura, che non aveva permesso al suo intestino di creare una barriera intestinale che la proteggesse dai batteri. La bimba non riusciva a rispondere positivamente alle cure farmacologiche allora i medici l’hanno operata più volte e alla fine hanno aspettato, sperando che tutto andasse per il meglio. Da una delle operazioni la piccola sembrava anche aver ricavato un emorragia che ha messo nuovamente a repentaglio la sua vita.

Ad un certo punto, stanca di vederla soffrire, la sua mamma ha raccontato alla rivista online People, ha detto ad un neonatologo di fare il possibile per farle provare meno dolore, ma il medico le ha risposto: «Margo sta ancora combattendo, e finché combatterà noi lo faremo insieme a lei». Alla rivista la donna ha spiegato di aver completamente cambiato il suo modo di vivere grazie alla figlia, imparando a godersi ogni ora e ogni momento e anche a credere nei miracoli.

Credits: pagina Facebook •Mad About Margo •

La dottoressa Jessica Zagory ha detto ad abcNews che i genitori della bimba sono stati parte integrante di questo miracolo: “Margo deve tanto ai suoi genitori, non l’hanno lasciata sola un attimo, si sono alternati con i parenti e sono certa che questo abbia accelerato e migliorato il suo sviluppo neuronale».

E così, sorprendendo tutti, Margo, lo scorso maggio è uscita dall'ospedale, in ottima forma. Ha potuto conoscere i suoi fratelli maggiori e a vedere con i suoi occhi la sua cameretta in cui la mamma ha appeso un’impronta dei suoi piedini, con una data, per ogni suo progresso medico, formando così un percorso di 29 passi che l’ha condotta fino a casa.