Per le coppie LAT la convivenza è la tomba dell’amore: chi sono e perché preferiscono vivere ciascuno a casa propria

A cura di Sophia Crotti

Se qualcuno ancora pensava che fosse solo una stramba usanza di Elisabetta II di Inghilterra e suo marito Filippo di Edimburgo, quella di dormire in due stanze separate, dovrà ricredersi, scoprendo che esistono coppie che trascorrono una vita intera in due case diverse. Si tratta dei LAT, acronimo di Living Apart Together, le coppie composte da chi ritiene la privacy, il tempo e lo spazio per sé siano una priorità sul celebre detto "due cuori e una capanna".

Cosa singifica essere una coppia LAT

Il termine Lat, Living Apart Together si riferisce a tutte quelle coppie che, pur avendo una relazione amorosa, non vivono sotto lo stesso tetto. A coniare il termine nel 1978 fu il giornalista olandese Michel Berkiel, a darne maggiori specifiche fu nel 2004 Irene Levin, ricercatrice dell'Oslo University College. Secondo la studiosa le relazioni tra coppie nel mondo occidentale hanno subito diversi cambiamenti nel tempo, se tradizionalmente era il matrimonio a sancire la longevità della coppia, ormai non è scontato che chi sia ama creda in questa istituzione, preferendo, invece, la convivenza.

A questa seconda fase del cambiamento sociale, secondo Levin sarebbe seguita dunque una terza fase evolutiva per le relazioni di coppia proprio quella dei LAT.

"A differenza delle coppie sposate, che hanno una casa in comune ma per diversi motivi sono costrette a viaggiare molto, rimanendo poco insieme, le coppie LAT hanno due case separate, l'una proprietà dell'uno, l'una dell'altro" spiega Levin.

Perché non credono in "due cuori e una capanna"?

Con la sigla "LAT" si fa riferimento a tutte quelle coppie che, pur avendo una relazione intima non sono sposate, vivono in due abitazioni separate. Seppur non credano dunque nel detto "due cuori e una capanna", si definiscono a tutti gli effetti una coppia. Rientrano in questa macro-categoria, dunque, come specifica uno studio realizzato dal dipartimento di sociologia della California:

le coppie giovani: per ragazzi e ragazze si tratta di una normale evoluzione del rapporto quella di trascorrere i primi tempi della propria relazione, ciascuno a casa propria. Gli impegni scolastici e la realizzazione personale, impediscono loro, ancora lontani dal mondo del lavoro, di avere le risorse necessarie alla convivenza.

per ragazzi e ragazze si tratta di una normale evoluzione del rapporto quella di trascorrere i primi tempi della propria relazione, ciascuno a casa propria. Gli impegni scolastici e la realizzazione personale, impediscono loro, ancora lontani dal mondo del lavoro, di avere le risorse necessarie alla convivenza. coppie composte da adulti che hanno avuto relazioni precedenti: spesso mettendo al centro i figli e le loro esigenze, decidono dunque di non convivere con il nuovo partner.

spesso mettendo al centro i figli e le loro esigenze, decidono dunque di non convivere con il nuovo partner. chi vuole mantenere segreta la propria relazione

chi ha provato la convivenza ma non la ritiene la scelta giusta per la sua coppia.

Le motivazioni che inducono dunque le coppie di tutto il mondo a non vivere insieme sono le più disparate, la loro distrubuzione però non sembra essere equa in Europoa. Secondo una rilevazione ISTAT sul tema la possibilità in Europa di vivere una relazione "a distanza" era più altra in Scandinavia, Francia, Olanda e con livelli più bassi, ma in crescita, nell’Europa del sud e dell’est.

Quali sono i benefici di amarsi senza condividere l'abitazione

I benefici di vivere una vita innamorati ma ciascuno nella propria abitazione sono i più disparati, secondo una serie di studi riportati dal The Guardian questi sarebbero:

meno dolore al momento della fine della relazione

meno carico di cura sulle donne

sulle donne maggior autonomia e possibilità di realizzazione individuale

maggior passione, derivante dall'aver più tempo per fantasticare sulla propria relazione

Ciò che è certo anche guadando i vari video di creator che su TikTok raccontano di star sperimentando questa tipologia di coppia, come Joanna Dahlseid, è che per vivere una relazione di questo genere è necessario che si stabiliscano delle regole che entrambi seguano, per esempio sentirsi telefonicamente tutti i giorni e rispettare sempre i momenti in cui l'uno o l'altro hanno deciso che rimarranno da soli.